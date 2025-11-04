Відео
Україна
В Укренерго радять економити тепло й одягатися вдома тепліше

В Укренерго радять економити тепло й одягатися вдома тепліше

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 13:41
Оновлено: 14:05
Допомога енергосистемі — в Укренерго звернулися до громадян
Аварійна бригада енергетиків. Фото: ДТЕК

Очільник Укренерго Віталій Зайченко звернувся до громадян. Він закликав людей одягатися вдома тепліше, а не прогрівати приміщення до понад +20 °C.

Про це Віталій Зайченко повідомив в ефірі телемарафону у вівторок, 4 листопада.

Читайте також:

Допомога енергосистемі України

Зайченко зауважив, що побутові споживачі, які наразі є найбільшим споживачем електроенергії, повинні насамперед змінювати свою поведінку.

"Потрібно не доводити температуру в приміщеннях, мабуть, до тих максимально комфортних 20-22 °C, а одягнути додатковий світер і цим допомогти нашій енергосистемі справитися з тими викликами, в яких ми працюємо", — каже очільник Укренерго.

Він також закликав не користуватися декількома потужними приладами одночасно в пікові години.

Нагадаємо, 4 листопада в декількох регіонах Україні діятимуть заходи обмеження споживання світла.

Раніше в.о. очільника Держенергонагляду Анатолій Замулко розповів, чому неможливо наразі робити прогнози відключення світла упродовж тижня.

українці електроенергія Україна електропостачання Укренерго опалення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
