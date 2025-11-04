Допомога енергосистемі — в Укренерго звернулися до громадян

Аварійна бригада енергетиків. Фото: ДТЕК

Очільник Укренерго Віталій Зайченко звернувся до громадян. Він закликав людей одягатися вдома тепліше, а не прогрівати приміщення до понад +20 °C.

Про це Віталій Зайченко повідомив в ефірі телемарафону у вівторок, 4 листопада.

Допомога енергосистемі України

Зайченко зауважив, що побутові споживачі, які наразі є найбільшим споживачем електроенергії, повинні насамперед змінювати свою поведінку.

"Потрібно не доводити температуру в приміщеннях, мабуть, до тих максимально комфортних 20-22 °C, а одягнути додатковий світер і цим допомогти нашій енергосистемі справитися з тими викликами, в яких ми працюємо", — каже очільник Укренерго.

Він також закликав не користуватися декількома потужними приладами одночасно в пікові години.

Нагадаємо, 4 листопада в декількох регіонах Україні діятимуть заходи обмеження споживання світла.

Раніше в.о. очільника Держенергонагляду Анатолій Замулко розповів, чому неможливо наразі робити прогнози відключення світла упродовж тижня.