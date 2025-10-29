Нардеп ответил будет ли коллапс с электроснабжением и блэкауты в Украине

Поврежденная ТЭС. Фото архивное: ДТЭК

Энергосистема Украины до сих пор находится в дефиците, однако полного отключения электроэнергии не может быть. В то же время некоторые регионы могут действительно иметь проблемы со стабильным электроснабжением.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире программы "Ранок.LIVE".

Какая ситуация сложилась в энергосистеме Украины

По его словам, главные проблемы в энергосекторе связаны с потерей части генерирующих мощностей из-за оккупации Запорожской атомной электростанции и уничтожения врагом ряда тепло- и гидроэлектростанций на востоке Украины. Это создало определенный дисбаланс в системе: на правобережье сосредоточено больше действующих генерирующих объектов, тогда как Левобережье имеет существенный дефицит мощностей.

"Значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций по каскаду Днепра были врагом поражены. И мы имеем сегодня действительно там проблемы с генерацией. Но в то же время количество промышленных предприятий, которые находились на Левобережье Украины, или повреждены врагом, или уничтожены, или частично релоцированы в западные области. Поэтому мы имеем сегодня незначительный дисбаланс. Враг это хорошо понимает, враг будет пытаться выбивать Левобережье Украины. Да, для нас может быть проблема обеспечить полноценно электрической энергией и Левобережье Украины", — заявил Нагорняк.

Несмотря на это, по словам парламентария, полного энергетического коллапса не будет — энергосистема способна выдержать даже серию ударов.

"Я считаю, что не будет коллапса электрической энергии, по крайней мере длительного. Если будут какие-то проблемы, они будут краткосрочные. И в течение суток-двух нам удастся восстанавливать, заживлять регионы. Энергетики обучены, уже сегодня имеют четкие алгоритмы, что нужно делать", — подытожил нардеп.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры помогут с импортом газа и электричества.

Также в Укрэнерго сообщили причины отключений электроэнергии и объяснили, почему в этом виноваты не только обстрелы.