Видео

Главная Новости дня Не только из-за обстрелов — почему в Украине выключают свет

Не только из-за обстрелов — почему в Украине выключают свет

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 23:57
обновлено: 23:57
В Укрэнерго объяснили, почему вводят графики отключения света
Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал, почему сейчас в Украине вводят графики отключения света. Причиной являются не только российские обстрелы.

Об этом Виталий Зайченко рассказал в эфире телемарафона в понедельник, 27 октября.

Читайте также:

Почему в Украине вводят графики отключения света

"На сегодня планировались графики ограничения мощности для промышленности, к сожалению, эти графики не были эффективными так, как мы рассчитывали", — отметил Зайченко.

По его словам, потребление электроэнергии возросло из-за облачной погоды, в результате чего ввели графики отключения электроэнергии. Глава правления "Укрэнерго" отметил, что это необходимо для сохранения энергосистемы.

"Поэтому мы были вынуждены ввести графики аварийных отключений, которые со временем перейдут на почасовые, чтобы потребители понимали, по какому графику будут получать свет", — добавил он.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщили, как 28 октября будут выключать свет. Ограничения будут действовать в отдельных регионах.

Кроме того, 27 октября стало известно, что часть Сумской громады осталась без электроэнергии в результате российских обстрелов.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
