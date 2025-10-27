В Укренерго пояснили, чому вводять графіки відключення світла

Ремонт мереж. Фото: ДТЕК

Очільник правління "Укренерго" Віталій Зайченко розповів, чому наразі в Україні запроваджують графіки відключення світла. Причиною є не лише російські обстріли.

Про це Віталій Зайченко розповів в ефірі телемарафону у понеділок, 27 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Чому в Україні запроваджують графіки відключення світла

"На сьогодні планувалися графіки обмеження потужності для промисловості, на жаль, ці графіки не були ефективними так, як ми розраховували", — зазначив Зайченко.

За його словами, споживання електроенергії зросло через хмарну погоду, внаслідок чого запровадили графіки відключення електроенергії. Голова правління "Укренерго" зазначив, що це необхідно для збереження енергосистеми.

"Тому ми були змушені ввести графіки аварійних відключень, які з часом перейдуть на погодинні, щоб споживачі розуміли, за яким графіком отримуватимуть світло", — додав він.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, як 28 жовтня вимикатимуть світло. Обмеження діятимуть в окремих регіонах.

Крім того, 27 жовтня стало відомо, що частина Сумської громади залишилася без електроенергії внаслідок російських обстрілів.