Коли не буде світла 28 жовтня - графіки ДТЕК

Де не буде світла завтра — в Укренерго оновили графіки відключень
У вівторок, 28 жовтня, в окремих регіонах України будуть діяти обмеження електропостачання. Причиною запровадження таких заходів стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє Укренерго.
Коли не буде світла 28 жовтня
Згідно з повідомленням енергетиків, графіки погодинних відключень для населення діятимуть з 08:00 до 22:00, охоплюючи від однієї до двох черг.
Крім того, з 07:00 до 22:00 вводитимуться графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Фахівці зауважують, що час і обсяги відключень можуть змінюватися, тому радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Енергетики також закликають громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо у періоди, коли світло подається за графіком, — це допоможе стабілізувати енергосистему країни.
Графіки відключення у Києві 28 жовтня
У столиці оприлюднили графіки відключень електроенергії на понеділок, 28 жовтня. Мешканців Києва просять стежити за оновленнями, адже у разі змін у роботі енергосистеми графіки можуть бути скориговані.
Графіки відключення на Київщині 28 жовтня
Також у ДТЕК показали і графіки відключення світла у Київській області на 28 жовтня.
Графіки відключення на Дніпропетровщині 28 жовтня
Крім того, у ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 28 жовтня.
Нагадаємо, зранку в понеділок, 27 жовтня, в кількох областях ввели екстрені відключення електроенергії.
Також нардеп заявив, що українські енергооб'єкти не можуть гарантувати безперешкодне проходження зимового сезону без відключень світла.
