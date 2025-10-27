Коли не буде світла 28 жовтня - графіки ДТЕК

Дівчина тримає ліхтар. Фото: Freepik

У вівторок, 28 жовтня, в окремих регіонах України будуть діяти обмеження електропостачання. Причиною запровадження таких заходів стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Укренерго.

Пост Укренерго. Фото: скриншот

Коли не буде світла 28 жовтня

Згідно з повідомленням енергетиків, графіки погодинних відключень для населення діятимуть з 08:00 до 22:00, охоплюючи від однієї до двох черг.

Крім того, з 07:00 до 22:00 вводитимуться графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Фахівці зауважують, що час і обсяги відключень можуть змінюватися, тому радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Енергетики також закликають громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо у періоди, коли світло подається за графіком, — це допоможе стабілізувати енергосистему країни.

Графіки відключення у Києві 28 жовтня

У столиці оприлюднили графіки відключень електроенергії на понеділок, 28 жовтня. Мешканців Києва просять стежити за оновленнями, адже у разі змін у роботі енергосистеми графіки можуть бути скориговані.

Графіки відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Графіки відключення на Київщині 28 жовтня

Також у ДТЕК показали і графіки відключення світла у Київській області на 28 жовтня.

Графіки відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Графіки відключення на Дніпропетровщині 28 жовтня

Крім того, у ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 28 жовтня.

Графіки відключення світла на Дніпропетровщині. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла на Дніпропетровщині. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, зранку в понеділок, 27 жовтня, в кількох областях ввели екстрені відключення електроенергії.

Також нардеп заявив, що українські енергооб'єкти не можуть гарантувати безперешкодне проходження зимового сезону без відключень світла.