Где не будет света завтра — в Укрэнерго обновили графики

Где не будет света завтра — в Укрэнерго обновили графики

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 21:47
обновлено: 21:47
Когда не будет света 28 октября - графики ДТЭК
Девушка держит фонарь. Фото: Freepik

Во вторник, 28 октября, в отдельных регионах Украины будут действовать ограничения электроснабжения. Причиной введения таких мер стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Читайте также:
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Когда не будет света 28 октября

Согласно сообщению энергетиков, графики почасовых отключений для населения будут действовать с 08:00 до 22:00, охватывая от одной до двух очередей.

Кроме того, с 07:00 до 22:00 будут вводиться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Специалисты отмечают, что время и объемы отключений могут меняться, поэтому советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Энергетики также призывают граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в периоды, когда свет подается по графику, — это поможет стабилизировать энергосистему страны.

Графики отключения в Киеве 28 октября

В столице обнародовали графики отключений электроэнергии на понедельник, 28 октября. Жителей Киева просят следить за обновлениями, ведь в случае изменений в работе энергосистемы графики могут быть скорректированы.

Где не будет света завтра — в Укрэнерго обновили графики - фото 2
Графики отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК
Где не будет света завтра — в Укрэнерго обновили графики - фото 3
Графики отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Графики отключения на Киевщине 28 октября

Также в ДТЭК показали и графики отключения света в Киевской области на 28 октября.

Где не будет света завтра — в Укрэнерго обновили графики - фото 4
Графики отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК
Где не будет света завтра — в Укрэнерго обновили графики - фото 5
Графики отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Графики отключения на Днепропетровщине 28 октября

Кроме того, в ДТЭК обнародовали графики отключения света в Днепропетровской области на 28 октября.

Где не будет света завтра — в Укрэнерго обновили графики - фото 6
Графики отключения света на Днепропетровщине. Фото: ДТЭК
Где не будет света завтра — в Укрэнерго обновили графики - фото 7
Графики отключения света на Днепропетровщине. Фото: ДТЭК

Напомним, утром в понедельник, 27 октября, в нескольких областях ввели экстренные отключения электроэнергии.

Также нардеп заявил, что украинские энергообъекты не могут гарантировать беспрепятственное прохождение зимнего сезона без отключений света.

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света свет
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
