Видео

В Киеве и пяти областях ввели экстренные отключения света

Дата публикации 27 октября 2025 09:40
обновлено: 09:57
Аварийные отключения 27 октября введены в шести регионах Украины
Энергетики ДТЭК. Фото: ДТЭК

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии. Такое решение принято по команде Укрэнерго из-за резкого роста нагрузки на энергосистему.

Об этом сообщает ДТЭК.

Отключение света 27 октября — что известно

По сообщению энергетиков, отключения носят временный характер и продлятся до стабилизации ситуации. В случае изменений компания пообещала оперативно информировать граждан через официальные каналы коммуникации. Также энергетики предупредили, что экстренные отключения света не предусматривают действие графиков.

Предупреждение ДТЭК. Фото: скриншот

Кроме того, аварийные отключения уже начались и в других регионах — в Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.

Энергетики просят жителей с пониманием относиться к ситуации и уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы, чтобы избежать дополнительной нагрузки на сети.

Напомним, в Сумской области также возникли проблемы с электроснабжением из-за российских обстрелов.

Добавим, что ранее Укрэнерго предупреждало об ограничении мощности для промышленных потребителей на понедельник, 27 октября.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
