Графики отключений света 27 октября - в Укрэнерго сказали, кого коснется

Специалисты проверяют энергооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня в понедельник, 27 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности. В то же время, ожидается, что бытовые потребители будут со светом в течение всего дня.

Об этом в Telegram сообщает "Укрэнерго".

Что известно об отключении света 27 октября

В компании заявили, что меры ограничения потребления будут применяться только в отдельных регионах Украины. Однако ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются.

"В периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Меры ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются", — говорится в сообщении.

Однако в "Укрэнерго" добавили, что объем применения ограничений может измениться, поэтому призвали следить за информацией на официальных страницах облэнерго в регионах, где живет тот или иной потребитель.

Напомним, в "Укрэнерго" и "ДТЭК" недавно информировали, что в Одессе 27 октября не предусмотрено плановых отключений света. Однако возможно введение графиков подачи электроэнергии.

Также мы писали, что по словам министра энергетики Светланы Гринчук, сейчас энергосистема Украины значительно лучше подготовлена к зимнему периоду, чем в первые годы массированных атак РФ.