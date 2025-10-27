Графіки відключень світла 27 жовтня - в Укренерго сказали, кого торкнеться

Фахівці перевіряють енергообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні у понеділок, 27 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватися графіки обмеження потужності. Водночас, очікується, що побутові споживачі будуть зі світлом протягом всього дня.

Про це у Telegram повідомляє "Укренерго".

Що відомо про відключення світла 27 жовтня

У компанії заявили, що заходи обмеження споживання будуть застосовуватись лише в окремих регіонах України. Проте обмеження для побутових споживачів не прогнозуються.

"У періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

Однак в "Укренерго" додали, що обсяг застосування обмежень може змінитися, тому закликали слідувати за інформацією на офіційних сторінках обленерго у регіонах, де живе той чи інший споживач.

Нагадаємо, в "Укренерго" та "ДТЕК" нещодавно інформували, що в Одесі 27 жовтня не передбачено планових відключень світла. Однак можливе введення графіків подачі електроенергії.

Також ми писали, що за словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, нині енергосистема України значно краще підготовлена до зимового періоду, ніж у перші роки масованих атак РФ.