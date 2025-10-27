Аварійні відключення 27 жовтня запроваджено у шести регіонах України

У Києві та п'яти областях запровадили екстрені відключення світла
У Києві, Київській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення електроенергії. Таке рішення ухвалене за командою Укренерго через різке зростання навантаження на енергосистему.
Про це повідомляє ДТЕК.
Відключення світла 27 жовтня — що відомо
За повідомленням енергетиків, відключення мають тимчасовий характер і триватимуть до стабілізації ситуації. У разі змін компанія пообіцяла оперативно інформувати громадян через офіційні канали комунікації. Також енергетики попередили, що екстрені відключення світла не передбачають дію графіків.
Крім того, аварійні відключення вже розпочалися і в інших регіонах — на Харківщині, Полтавщині, Кіровоградщині та Черкащині.
Енергетики просять мешканців із розумінням ставитися до ситуації та зменшити споживання електроенергії у вечірні години, щоб уникнути додаткового навантаження на мережі.
Нагадаємо, в Сумській області також виникли проблеми з електропостачанням через російські обстріли.
Додамо, що раніше Укренерго попереджало про обмеження потужності для промислових споживачів на понеділок, 27 жовтня.
Читайте Новини.LIVE!