Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Києві та п'яти областях запровадили екстрені відключення світла

У Києві та п'яти областях запровадили екстрені відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 09:40
Оновлено: 09:57
Аварійні відключення 27 жовтня запроваджено у шести регіонах України
Енергетики ДТЕК. Фото: ДТЕК

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення електроенергії. Таке рішення ухвалене за командою Укренерго через різке зростання навантаження на енергосистему.

Про це повідомляє ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Відключення світла 27 жовтня — що відомо

За повідомленням енергетиків, відключення мають тимчасовий характер і триватимуть до стабілізації ситуації. У разі змін компанія пообіцяла оперативно інформувати громадян через офіційні канали комунікації. Також енергетики попередили, що екстрені відключення світла не передбачають дію графіків. 

null
Попередження ДТЕК. Фото: скриншот

Крім того, аварійні відключення вже розпочалися і в інших регіонах — на Харківщині, Полтавщині, Кіровоградщині та Черкащині.

Енергетики просять мешканців із розумінням ставитися до ситуації та зменшити споживання електроенергії у вечірні години, щоб уникнути додаткового навантаження на мережі.

Нагадаємо, в Сумській області також виникли проблеми з електропостачанням через російські обстріли. 

Додамо, що раніше Укренерго попереджало про обмеження потужності для промислових споживачів на понеділок, 27 жовтня. 

Київ Харківська область Дніпропетровська область ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації