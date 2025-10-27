Аварійні відключення 27 жовтня запроваджено у шести регіонах України

Енергетики ДТЕК. Фото: ДТЕК

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення електроенергії. Таке рішення ухвалене за командою Укренерго через різке зростання навантаження на енергосистему.

Про це повідомляє ДТЕК.

Відключення світла 27 жовтня — що відомо

За повідомленням енергетиків, відключення мають тимчасовий характер і триватимуть до стабілізації ситуації. У разі змін компанія пообіцяла оперативно інформувати громадян через офіційні канали комунікації. Також енергетики попередили, що екстрені відключення світла не передбачають дію графіків.

Попередження ДТЕК. Фото: скриншот

Крім того, аварійні відключення вже розпочалися і в інших регіонах — на Харківщині, Полтавщині, Кіровоградщині та Черкащині.

Енергетики просять мешканців із розумінням ставитися до ситуації та зменшити споживання електроенергії у вечірні години, щоб уникнути додаткового навантаження на мережі.

Нагадаємо, в Сумській області також виникли проблеми з електропостачанням через російські обстріли.

Додамо, що раніше Укренерго попереджало про обмеження потужності для промислових споживачів на понеділок, 27 жовтня.