Україна
Росія має план щодо ударів по енергетиці України — заява нардепа

Росія має план щодо ударів по енергетиці України — заява нардепа

Дата публікації: 29 жовтня 2025 11:04
Оновлено: 11:42
Нардеп відповів чи буде колапс з електропостачанням та блекаути в Україні
Пошкоджена ТЕС. Фото архівне: ДТЕК

Енергосистема України досі перебуває у дефіциті, проте повного відключення електроенергії не може бути. Водночас деякі регіони можуть дійсно мати проблеми зі стабільним електропостачанням.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Яка ситуація склалася в енергосистемі України

За його словами, головні проблеми в енергосекторі пов’язані з втратою частини генерувальних потужностей через окупацію Запорізької атомної електростанції та знищення ворогом низки тепло- й гідроелектростанцій на сході України. Це створило певний дисбаланс у системі: на правобережжі зосереджено більше діючих генеруючих об’єктів, тоді як Лівобережжя має суттєвий дефіцит потужностей.

"Значна частина теплоелектростанцій і гідроелектростанцій по каскаду Дніпра були ворогом уражені. І ми маємо сьогодні проблеми із генерацією. Але водночас кількість промислових підприємств, які знаходилися на Лівобережжі України, або пошкоджені ворогом, або знищені, або частково ці підприємства релоковані так само в західні області. Тому ми маємо сьогодні незначний дисбаланс. Ворог це добре розуміє, ворог буде намагатися вибивати Лівобережжя України. Так, для нас може бути проблема забезпечити повноцінно електричною енергією Лівобережжя України в тому обсягу, який потрібно", — заявив Нагорняк. 

Попри це, за словами парламентаря, повного енергетичного колапсу не буде — енергосистема здатна витримати навіть серію ударів.

"Я вважаю, що не буде колапсу електричної енергії, принаймні тривалого. Якщо будуть якісь проблеми, то вони будуть короткострокові, протягом доби-двох нам вдасться відновлювати, заживлювати регіони. Що енергетики навчені, енергетики вже сьогодні мають чіткі алгоритми, що потрібно робити", — підсумував нардеп. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери допоможуть з імпортом газу та електрики

Також в Укренерго повідомили причини відключень електроенергії і пояснили, чому у цьому винні не лише обстріли.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
