Головна Новини дня В Україні завтра діятимуть графіки відключень: коли не буде світла

В Україні завтра діятимуть графіки відключень: коли не буде світла

Дата публікації: 12 квітня 2026 20:50
Жінка в темній кімнаті під час відключення світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 13 квітня, в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності. Щоправда, їх застосують лише для промисловості. У домівках побутових споживачів обійдеться без відключень світла

Про це повідомили в Укренерго, передає Новини.LIVE.

Відключення світла в Україні 13 квітня 2026 року
Скриншот повідомлення Укренерго

Як відключатимуть світло 13 квітня 

Обмеження триватимуть від 06:00 до 08:00 та від 16:00 до 24:00. Причиною їх запровадження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами в ранкові та вечірні години", — закликають споживачів.

Ситуація в енергосистемі може змінитися. У такому разі інформацію про введення або скасування обмежень опублікують на офіційних сторінках обленерго.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Фундацію Олени Зеленської повідомляв, що київські школи отримали 20 генераторів. Пристрої передали закладам у Солом'янському й Деснянському районах. Завдяки цьому понад 11,5 тисячі дітей зможуть безперебійно навчатися навіть під час відключень світла.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міністерство з розвитку громад і територій України писав, що підготовка до опалювального сезону 2026–2027 уже триває. Першочергове фінансування перевищує 22 мільярди гривень. Крім того, планують залучити додаткові інвестиції.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Марія Чекарьова
