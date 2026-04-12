В Украине завтра будут действовать графики отключений: когда не будет света

В Украине завтра будут действовать графики отключений: когда не будет света

Дата публикации 12 апреля 2026 20:50
Женщина в темной комнате во время отключения света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 13 апреля, во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности. Правда, их применят только для промышленности. В домах бытовых потребителей обойдется без отключений света.

Об этом сообщили в Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

Отключения света в Украине 13 апреля 2026 года
Скриншот сообщения Укрэнерго

Как будут отключать свет 13 апреля

Ограничения продлятся с 06:00 до 08:00 и с 16:00 до 24:00. Причиной их введения являются последствия российских ракетно-дронновых атак на энергообъекты.

"Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами в утренние и вечерние часы", — призывают потребителей.

Ситуация в энергосистеме может измениться. В таком случае информацию о введении или отмене ограничений опубликуют на официальных страницах облэнерго.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Фонд Елены Зеленской сообщал, что киевские школы получили 20 генераторов. Устройства передали заведениям в Соломенском и Деснянском районах. Благодаря этому более 11,5 тысячи детей смогут бесперебойно учиться даже во время отключений света.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Министерство по развитию общин и территорий Украины писал, что подготовка к отопительному сезону 2026-2027 уже продолжается. Первоочередное финансирование превышает 22 миллиарда гривен. Кроме того, планируют привлечь дополнительные инвестиции.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
