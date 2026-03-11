Передача генераторов столичным школам

Учебные заведения Соломенского и Днепровского районов Киева получили 20 генераторов от Фундации Елены Зеленской. Благодаря этому более 11,5 тысяч детей смогут учиться без перебоев во время отключений электроэнергии.

Об этом Новини.LIVE сообщили в Фундации Елены Зеленской.

"Когда образовательное учреждение имеет альтернативный источник энергии, это означает стабильный учебный процесс даже во время отключений. Для нас важно, чтобы дети могли учиться в привычном ритме — в теплых классах, со светом и доступом ко всему необходимому", — отметила генеральный директор Фундации Елены Зеленской Виктория Романова.

Генераторы для столичных школ. Фото: Фундация Елены Зеленской

Общая стоимость генераторов составляет 7,5 млн грн. 16 генераторов получили школы Соломенского района. Это лицей №187, специализированная школа №7 им.М.Рыльского, гимназия №178, дошкольное учебное заведение №460, средняя общеобразовательная школа №26, лицей №161, дошкольное учебное заведение №334, средняя общеобразовательная школа №54, специализированная школа II-III ступеней №159, специализированная школа I степени №324, заведение дошкольного образования №762 "Лыбидь", заведение дошкольного образования №374 и заведение дошкольного образования №714.

Три генератора переданы в лицей №144 им. Г. Ващенко, среднюю общеобразовательную школу №166 и лицей №64. Остальные получили образовательные учреждения Днепровского района. Это лицей №272 "Украинский колледж им.В.Сухомлинского", гимназия №148, Технический лицей и Научный лицей №208.

В Фундации Зеленской отметили, что генераторы были переданы при поддержке Фонда семьи Келлнер (Чехия) и при поддержке Hilti Foundation (Лихтенштейн). Работа над укреплением энергетической устойчивости образовательных и других социальных учреждений будет продолжена.

Напомним, по словам премьера Юлии Свириденко, владельцы частных домов и таунхаусов будут иметь возможность получить льготный кредит для приобретения оборудования, необходимого для автономного электроснабжения жилья.