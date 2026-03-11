Відео
Головна Новини дня Фундація Зеленської передала генератори столичним школам

Фундація Зеленської передала генератори столичним школам

Дата публікації: 11 березня 2026 22:29
Фундація Олени Зеленської передала генератори школам - новини Фундація Олени Зеленської
Передача генераторів столичним школам

Заклади освіти Солом’янського та Дніпровського районів Києва отримали 20 генераторів від Фундації Олени Зеленської. Завдяки цьому понад 11,5 тисяч дітей зможуть навчатися без перебоїв під час відключень електроенергії.

Про це Новини.LIVE повідомили у Фундації Олени Зеленської.

Читайте також:

"Коли освітній заклад має альтернативне джерело енергії, це означає стабільний навчальний процес навіть під час відключень. Для нас важливо, щоб діти могли навчатися у звичному ритмі — у теплих класах, зі світлом та доступом до всього необхідного", — зазначила генеральна директорка Фундації Олени Зеленської Вікторія Романова.

Генератори
Генератори для столичних шкіл. Фото: Фундація Олени Зеленської

Загальна вартість генераторів складає 7,5 млн грн. 16 генераторів отримали школи Солом’янського району. Це ліцей №187, спеціалізована школа №7 ім.М.Рильського, гімназія №178, дошкільний навчальний заклад №460, середня загальноосвітня школа №26, ліцей №161, дошкільний навчальний заклад №334, середня загальноосвітня школа №54, спеціалізована школа ІІ–ІІІ ступенів №159, спеціалізована школа І ступеня №324, заклад дошкільної освіти №762 "Либідь", заклад дошкільної освіти №374 та заклад дошкільної освіти №714.

Три генератори передано до ліцею №144 ім. Г. Ващенка, середньої загальноосвітньої школи №166 та ліцею №64. Решту отримали освітні заклади Дніпровського району. Це ліцей №272 "Український коледж ім.В.Сухомлинського", гімназія №148, Технічний ліцей та Науковий ліцей №208.

У Фундації Зеленської зазначили, що генератори були передано за підтримки Фонду родини Келлнер (Чехія) та за підтримки Hilti Foundation (Ліхтенштейн). Робота над зміцненням енергетичної стійкості освітніх та інших соціальних закладів буде продовжена.

Нагадаємо, за словами премʼєрки Юлії Свириденко, власники приватних будинків і таунхаусів матимуть можливість отримати пільговий кредит для придбання обладнання, необхідного для автономного електропостачання житла.

Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
