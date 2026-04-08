В Україні запровадили графіки відключення світла

Енергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Україні у середу, 8 квітня, запровадили графіки погодинних відключень світла. Вони діятимуть з 11:00 до 13:00. Водночас з 07:00 до 22:00 застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

Відключення світла в Україні 8 квітня

Внаслідок складної ситуації в енергосистемі України через попередні російські обстріли в усіх регіонах вимушено запроваджують заходи обмеження споживання.

"Внаслідок ворожих дронових атак, а також через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах — на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Споживання електроенергії

В Укренерго зазначили, що споживання електроенергії зросло. Станом на 09:30 його рівень був на 16% вищим, ніж в цей час попереднього дня. Причиною є похолодання в Україні.

А 7 квітня добовий максимум споживання зафіксували ввечері — на 1,9% вищий, ніж максимум 6 квітня.

"Враховуючи погодні умови, сьогодні упродовж всієї доби в усіх регіонах є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування електроприладами з 17:00 до 22:00. Не вмикайте у цей період кілька потужних приладів одночасно", — закликають в Укренерго.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках обленерго.

Наслідки негоди

Внаслідок сильного вітру повністю або частково були знеструмлені понад 90 населених пунктів у Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Київській областях.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на "Чернігівобленерго", 6 квітня російські окупанти атакували енергообʼєкти на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу сотні тисяч людей залишилися без електропостачання.

Раніше нардеп Сергій Нагорняк спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні навесні та влітку. За його словами, у спекотні вечори навантаження на систему зростатиме.