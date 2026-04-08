В Украине ввели графики отключения света

Энергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Украине в среду, 8 апреля, ввели графики почасовых отключений света. Они будут действовать с 11:00 до 13:00. В то же время с 07:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

Отключение света в Украине 8 апреля

Вследствие сложной ситуации в энергосистеме Украины из-за предыдущих российских обстрелов во всех регионах вынужденно вводят меры ограничения потребления.

"Вследствие вражеских дроновых атак, а также из-за артиллерийских обстрелов энергетической инфраструктуры в прифронтовых регионах — на утро обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Там, где это позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.

Потребление электроэнергии

В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии возросло. По состоянию на 09:30 его уровень был на 16% выше, чем в это время предыдущего дня. Причиной является похолодание в Украине.

А 7 апреля суточный максимум потребления зафиксировали вечером — на 1,9% выше, чем максимум 6 апреля.

"Учитывая погодные условия, сегодня в течение всех суток во всех регионах есть необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование электроприборами с 17:00 до 22:00. Не включайте в этот период несколько мощных приборов одновременно", — призывают в Укрэнерго.

В то же время ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому стоит следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах облэнерго.

Последствия непогоды

В результате сильного ветра полностью или частично были обесточены более 90 населенных пунктов в Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Киевской областях.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на "Черниговоблэнерго", 6 апреля российские оккупанты атаковали энергообъекты на Черниговщине. В результате обстрела сотни тысяч людей остались без электроснабжения.

Ранее нардеп Сергей Нагорняк спрогнозировал ситуацию со светом в Украине весной и летом. По его словам, в жаркие вечера нагрузка на систему будет расти.