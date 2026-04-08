В Украине ввели графики отключения света
В Украине в среду, 8 апреля, ввели графики почасовых отключений света. Они будут действовать с 11:00 до 13:00. В то же время с 07:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленности.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.
Отключение света в Украине 8 апреля
Вследствие сложной ситуации в энергосистеме Украины из-за предыдущих российских обстрелов во всех регионах вынужденно вводят меры ограничения потребления.
С 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности, а с 11:00 до 13:00 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
"Вследствие вражеских дроновых атак, а также из-за артиллерийских обстрелов энергетической инфраструктуры в прифронтовых регионах — на утро обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Там, где это позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.
Потребление электроэнергии
В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии возросло. По состоянию на 09:30 его уровень был на 16% выше, чем в это время предыдущего дня. Причиной является похолодание в Украине.
А 7 апреля суточный максимум потребления зафиксировали вечером — на 1,9% выше, чем максимум 6 апреля.
"Учитывая погодные условия, сегодня в течение всех суток во всех регионах есть необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование электроприборами с 17:00 до 22:00. Не включайте в этот период несколько мощных приборов одновременно", — призывают в Укрэнерго.
В то же время ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому стоит следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах облэнерго.
Последствия непогоды
В результате сильного ветра полностью или частично были обесточены более 90 населенных пунктов в Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Киевской областях.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на "Черниговоблэнерго", 6 апреля российские оккупанты атаковали энергообъекты на Черниговщине. В результате обстрела сотни тысяч людей остались без электроснабжения.
Ранее нардеп Сергей Нагорняк спрогнозировал ситуацию со светом в Украине весной и летом. По его словам, в жаркие вечера нагрузка на систему будет расти.
Читайте Новини.LIVE!