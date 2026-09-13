Прокуратура викрила схему виробництва та збуту фальсифікованого Biopatid для схуднення: 27 підозрюваних

Фальсифікований лікарський засіб для схуднення "Biopatid". Фото: Офіс Генерального прокурора/Telegram

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури спільно зі співробітниками СБУ викрили організовану групу, яка незаконно виготовляла та продавала препарат для схуднення Biopatid. Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру 27 учасникам схеми, яка діяла в різних регіонах України.

Про це повідомляє ОГП, передає Новини.LIVE.

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Фальсифікований Biopatid продавали по всій Україні

За даними слідства, учасники схеми виготовляли Biopatid у підпільній лабораторії без державної реєстрації, необхідних дозволів та належного контролю якості.

Підпільна лабораторія

Виробництво проводили без дотримання вимог

Підпільна лабораторія 1 / 3





Препарат містив тирзепатид — діючу речовину, яку використовують у засобах для зниження ваги. Сировину невідомого походження завозили з Китаю.

Щоб приховати справжнє призначення вантажу та обійти митний контроль, його оформлювали як харчову добавку.

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Препарат для схуднення виготовляли у підпільній лабораторії

Сировину доставляли до лабораторії, де її змішували з іншими компонентами та виготовляли готовий Biopatid. Виробництво проводили без дотримання необхідних санітарних і технологічних вимог.

Фальсифікований препарат Biopatid

Зберігання Biopatid

Biopatid у підпільній лабораторії

Тирзепатид

Фальсифікований препарат для схуднення 1 / 5









Далі препарат продавали через сайт і сторінки в соцмережах. До продажу залучили менеджерів, а рекламу поширювали серед косметологів, клінік і медичних працівників у різних областях.

За даними слідства, для просування препарату також залучали блогерів, акторів та інших публічних осіб.

Biopatid продавали по 1200 доларів

За попередніми даними, собівартість основних матеріалів для виготовлення препарату становила близько 17 доларів США. Готовий Biopatid продавали за ціною до 1200 доларів.

Від початку 2026 року, за даними правоохоронців, могли виготовити продукції на понад 5 мільйонів доларів.

Замовлення відправляли без дотримання необхідного температурного режиму.

У схемі брала участь власниця київської клініки

Серед підозрюваних — організатор схеми, власник підпільної лабораторії, працівники виробництва, пакувальники, менеджери з продажу та реклами, митний брокер та інші учасники.

Окремо правоохоронці повідомляють, що власниця відомої київської клініки знала про незаконність препарату, але продовжувала його популяризувати серед колег, на профільних навчаннях та у соцмережах.

Також слідство встановило випадки побічних реакцій у споживачів після застосування Biopatid. Попри це, продаж препарату не припинили.

Понад 250 обшуків через фальсифікований Biopatid

У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 250 санкціонованих обшуків у Києві та Київській області, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Харкові, Хмельницькому та Чернігові.

Обшуки відбулися за місцями виготовлення, зберігання та продажу препарату, а також у лікарнях і косметологічних кабінетах.

Вилучені кошти

Годинники, вилучені під час обшуків

Вилучений автомобіль

Проведення обшуків

Підозрюваний у справі про виготовлення та збут фальсифікованого препарату для схуднення 1 / 5









Під час слідчих дій вилучили фальсифікований препарат і сировину для його виготовлення, обладнання підпільної лабораторії, пакувальні матеріали, документи та чорнові записи, телефони й комп’ютерну техніку.

Також правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму майже 15 млн грн, дорогі автомобілі та інше майно.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває: правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми, канали постачання сировини, обсяги виготовленого та реалізованого препарату і людей, які могли постраждати після його використання.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 вересня в Україні тривали понад 250 санкціонованих обшуків у межах розслідування щодо незаконного виготовлення та збуту фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid. Тоді в Офісі Генерального прокурора зазначали, що детальніша інформація про результати слідчих дій буде оприлюднена згодом.

Також Новини.LIVE писали, що учасники шахрайських колцентрів можуть понести кримінальну відповідальність незалежно від того, чи були вони офіційно працевлаштовані. За тяжкі та особливо тяжкі злочини вона може наставати вже з 16 років, водночас частина працівників може проходити у справі як свідки.