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Главная Новости дня В Украине раскрыли сбыт поддельного препарата для похудения

В Украине раскрыли сбыт поддельного препарата для похудения

Ua ru
13 сентября 2026 19:25
Прокуратура раскрыла схему производства и сбыта поддельного препарата Biopatid для похудения: 27 подозреваемых
Поддельное лекарственное средство для похудения «Biopatid». Фото: Офис Генерального прокурора/Telegram

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ раскрыли организованную группу, которая незаконно изготавливала и продавала препарат для похудения Biopatid. Офис Генерального прокурора сообщил о предъявлении подозрения 27 участникам схемы, действовавшей в различных регионах Украины.

Об этом сообщает ОГП, передает Новини.LIVE.

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Фальсифицированный Biopatid продавали по всей Украине

По данным следствия, участники схемы изготавливали Biopatid в подпольной лаборатории без государственной регистрации, необходимых разрешений и надлежащего контроля качества.

  • Підпільна лабораторія, де виготовляли Biopatid
    Подпольная лаборатория
  • Виробництво проводили без дотримання необхідних санітарних і технологічних вимог
    Производство осуществлялось без соблюдения требований
  • Підпільна лабораторія без державної реєстрації, необхідних дозволів та належного контролю якості.
    Подпольная лаборатория
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  • Підпільна лабораторія, де виготовляли Biopatid
  • Виробництво проводили без дотримання необхідних санітарних і технологічних вимог
  • Підпільна лабораторія без державної реєстрації, необхідних дозволів та належного контролю якості.

Препарат содержал тирзепатид — действующее вещество, которое используется в средствах для похудения. Сырье неизвестного происхождения завозили из Китая.

Чтобы скрыть истинное назначение груза и обойти таможенный контроль, его оформляли как пищевую добавку.

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Препарат для похудения изготавливали в подпольной лаборатории

Сырьё доставляли в лабораторию, где его смешивали с другими компонентами и изготавливали готовый Biopatid. Производство осуществлялось без соблюдения необходимых санитарных и технологических требований.

  • Фальсифікований препарат для схуднення
    Фальсифицированный препарат Biopatid
  • Зберігання фальсифікованого Biopatid
    Хранение Biopatid
  • Biopatid виготовлявся у підпільній лабораторії
    Biopatid в подпольной лаборатории
  • Тирзепатид, який використовують у засобах для зниження ваги
    Тирзепатид
  • Збут фальсифікованого препарату
    Поддельный препарат для похудения
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  • Фальсифікований препарат для схуднення
  • Зберігання фальсифікованого Biopatid
  • Biopatid виготовлявся у підпільній лабораторії
  • Тирзепатид, який використовують у засобах для зниження ваги
  • Збут фальсифікованого препарату

Далее препарат продавали через сайт и страницы в соцсетях. К продажам привлекли менеджеров, а рекламу распространяли среди косметологов, клиник и медицинских работников в разных областях.

По данным следствия, для продвижения препарата также привлекали блогеров, актеров и других публичных лиц.

Biopatid продавали по 1200 долларов

По предварительным данным, себестоимость основных материалов для изготовления препарата составляла около 17 долларов США. Готовый Biopatid продавали по цене до 1200 долларов.

С начала 2026 года, по данным правоохранительных органов, могло быть изготовлено продукции на сумму свыше 5 миллионов долларов.

Заказы отправляли без соблюдения необходимого температурного режима.

В схеме участвовала владелица киевской клиники

Среди подозреваемых — организатор схемы, владелец подпольной лаборатории, работники производства, упаковщики, менеджеры по продажам и рекламе, таможенный брокер и другие участники.

Отдельно правоохранители сообщают, что владелица известной киевской клиники знала о незаконности препарата, но продолжала его продвигать среди коллег, на профильных тренингах и в соцсетях.

Также следствие выявило случаи побочных реакций у потребителей после применения Biopatid. Несмотря на это, продажу препарата не прекратили.

Более 250 обысков из-за фальсифицированного Biopatid

В рамках уголовного производства правоохранители провели более 250 санкционированных обысков в Киеве и Киевской области, Днепре, Запорожье, Одессе, Полтаве, Виннице, Житомире, Николаеве, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове.

Обыски прошли по местам изготовления, хранения и продажи препарата, а также в больницах и косметологических кабинетах.

  • Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму майже 15 млн грн
    Изъятые средства
  • Годинники, вилучені під час обшуків за місцями виготовлення, зберігання та продажу препарату
    Часы, изъятые в ходе обысков
  • Вилучений автомобіль під час обшуків місцями виготовлення, зберігання та продажу Biopatid
    Изъятный автомобиль
  • Правоохоронці провели понад 250 санкціонованих обшуків
    Проведение обысков
  • Обрання підозрюваним запобіжних заходів
    Подозреваемый по делу об изготовлении и сбыте фальсифицированного препарата для похудения
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  • Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму майже 15 млн грн
  • Годинники, вилучені під час обшуків за місцями виготовлення, зберігання та продажу препарату
  • Вилучений автомобіль під час обшуків місцями виготовлення, зберігання та продажу Biopatid
  • Правоохоронці провели понад 250 санкціонованих обшуків
  • Обрання підозрюваним запобіжних заходів

В ходе следственных действий были изъяты фальсифицированный препарат и сырье для его изготовления, оборудование подпольной лаборатории, упаковочные материалы, документы и черновые записи, телефоны и компьютерная техника.

Также правоохранители изъяли наличные деньги в различных валютах на общую сумму почти 15 млн грн, дорогие автомобили и другое имущество.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Досудебное расследование продолжается: правоохранители устанавливают других возможных участников схемы, каналы поставки сырья, объемы изготовленного и реализованного препарата и людей, которые могли пострадать после его использования.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 сентября в Украине проводилось более 250 санкционированных обысков в рамках расследования по делу о незаконном изготовлении и сбыте фальсифицированного препарата для похудения Biopatid. Тогда в Офисе Генерального прокурора отмечали, что более подробная информация о результатах следственных действий будет обнародована позднее.

Также Новини.LIVE писали, что участники мошеннических колл-центров могут понести уголовную ответственность независимо от того, были ли они официально трудоустроены. За тяжкие и особо тяжкие преступления она может наступать уже с 16 лет, при этом часть работников может фигурировать в деле в качестве свидетелей.

Офис генерального прокурора лекарства прокуратура похудение фальсификат
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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