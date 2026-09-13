Прокуратура раскрыла схему производства и сбыта поддельного препарата Biopatid для похудения: 27 подозреваемых

Поддельное лекарственное средство для похудения «Biopatid». Фото: Офис Генерального прокурора/Telegram

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ раскрыли организованную группу, которая незаконно изготавливала и продавала препарат для похудения Biopatid. Офис Генерального прокурора сообщил о предъявлении подозрения 27 участникам схемы, действовавшей в различных регионах Украины.

Об этом сообщает ОГП, передает Новини.LIVE.

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Фальсифицированный Biopatid продавали по всей Украине

По данным следствия, участники схемы изготавливали Biopatid в подпольной лаборатории без государственной регистрации, необходимых разрешений и надлежащего контроля качества.

Подпольная лаборатория

Производство осуществлялось без соблюдения требований

Подпольная лаборатория 1 / 3





Препарат содержал тирзепатид — действующее вещество, которое используется в средствах для похудения. Сырье неизвестного происхождения завозили из Китая.

Чтобы скрыть истинное назначение груза и обойти таможенный контроль, его оформляли как пищевую добавку.

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Препарат для похудения изготавливали в подпольной лаборатории

Сырьё доставляли в лабораторию, где его смешивали с другими компонентами и изготавливали готовый Biopatid. Производство осуществлялось без соблюдения необходимых санитарных и технологических требований.

Фальсифицированный препарат Biopatid

Хранение Biopatid

Biopatid в подпольной лаборатории

Тирзепатид

Поддельный препарат для похудения 1 / 5









Далее препарат продавали через сайт и страницы в соцсетях. К продажам привлекли менеджеров, а рекламу распространяли среди косметологов, клиник и медицинских работников в разных областях.

По данным следствия, для продвижения препарата также привлекали блогеров, актеров и других публичных лиц.

Biopatid продавали по 1200 долларов

По предварительным данным, себестоимость основных материалов для изготовления препарата составляла около 17 долларов США. Готовый Biopatid продавали по цене до 1200 долларов.

С начала 2026 года, по данным правоохранительных органов, могло быть изготовлено продукции на сумму свыше 5 миллионов долларов.

Заказы отправляли без соблюдения необходимого температурного режима.

В схеме участвовала владелица киевской клиники

Среди подозреваемых — организатор схемы, владелец подпольной лаборатории, работники производства, упаковщики, менеджеры по продажам и рекламе, таможенный брокер и другие участники.

Отдельно правоохранители сообщают, что владелица известной киевской клиники знала о незаконности препарата, но продолжала его продвигать среди коллег, на профильных тренингах и в соцсетях.

Также следствие выявило случаи побочных реакций у потребителей после применения Biopatid. Несмотря на это, продажу препарата не прекратили.

Более 250 обысков из-за фальсифицированного Biopatid

В рамках уголовного производства правоохранители провели более 250 санкционированных обысков в Киеве и Киевской области, Днепре, Запорожье, Одессе, Полтаве, Виннице, Житомире, Николаеве, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове.

Обыски прошли по местам изготовления, хранения и продажи препарата, а также в больницах и косметологических кабинетах.

Изъятые средства

Часы, изъятые в ходе обысков

Изъятный автомобиль

Проведение обысков

Подозреваемый по делу об изготовлении и сбыте фальсифицированного препарата для похудения 1 / 5









В ходе следственных действий были изъяты фальсифицированный препарат и сырье для его изготовления, оборудование подпольной лаборатории, упаковочные материалы, документы и черновые записи, телефоны и компьютерная техника.

Также правоохранители изъяли наличные деньги в различных валютах на общую сумму почти 15 млн грн, дорогие автомобили и другое имущество.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Досудебное расследование продолжается: правоохранители устанавливают других возможных участников схемы, каналы поставки сырья, объемы изготовленного и реализованного препарата и людей, которые могли пострадать после его использования.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 сентября в Украине проводилось более 250 санкционированных обысков в рамках расследования по делу о незаконном изготовлении и сбыте фальсифицированного препарата для похудения Biopatid. Тогда в Офисе Генерального прокурора отмечали, что более подробная информация о результатах следственных действий будет обнародована позднее.

Также Новини.LIVE писали, что участники мошеннических колл-центров могут понести уголовную ответственность независимо от того, были ли они официально трудоустроены. За тяжкие и особо тяжкие преступления она может наступать уже с 16 лет, при этом часть работников может фигурировать в деле в качестве свидетелей.