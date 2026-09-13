Прокуратура раскрыла схему производства и сбыта поддельного препарата Biopatid для похудения: 27 подозреваемых

В Украине раскрыли сбыт поддельного препарата для похудения
Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ раскрыли организованную группу, которая незаконно изготавливала и продавала препарат для похудения Biopatid. Офис Генерального прокурора сообщил о предъявлении подозрения 27 участникам схемы, действовавшей в различных регионах Украины.
Об этом сообщает ОГП, передает Новини.LIVE.
Фальсифицированный Biopatid продавали по всей Украине
По данным следствия, участники схемы изготавливали Biopatid в подпольной лаборатории без государственной регистрации, необходимых разрешений и надлежащего контроля качества.
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Подпольная лаборатория
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Производство осуществлялось без соблюдения требований
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Подпольная лаборатория
Препарат содержал тирзепатид — действующее вещество, которое используется в средствах для похудения. Сырье неизвестного происхождения завозили из Китая.
Чтобы скрыть истинное назначение груза и обойти таможенный контроль, его оформляли как пищевую добавку.
Препарат для похудения изготавливали в подпольной лаборатории
Сырьё доставляли в лабораторию, где его смешивали с другими компонентами и изготавливали готовый Biopatid. Производство осуществлялось без соблюдения необходимых санитарных и технологических требований.
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Фальсифицированный препарат Biopatid
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Хранение Biopatid
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Biopatid в подпольной лаборатории
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Тирзепатид
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Поддельный препарат для похудения
Далее препарат продавали через сайт и страницы в соцсетях. К продажам привлекли менеджеров, а рекламу распространяли среди косметологов, клиник и медицинских работников в разных областях.
По данным следствия, для продвижения препарата также привлекали блогеров, актеров и других публичных лиц.
Biopatid продавали по 1200 долларов
По предварительным данным, себестоимость основных материалов для изготовления препарата составляла около 17 долларов США. Готовый Biopatid продавали по цене до 1200 долларов.
С начала 2026 года, по данным правоохранительных органов, могло быть изготовлено продукции на сумму свыше 5 миллионов долларов.
Заказы отправляли без соблюдения необходимого температурного режима.
В схеме участвовала владелица киевской клиники
Среди подозреваемых — организатор схемы, владелец подпольной лаборатории, работники производства, упаковщики, менеджеры по продажам и рекламе, таможенный брокер и другие участники.
Отдельно правоохранители сообщают, что владелица известной киевской клиники знала о незаконности препарата, но продолжала его продвигать среди коллег, на профильных тренингах и в соцсетях.
Также следствие выявило случаи побочных реакций у потребителей после применения Biopatid. Несмотря на это, продажу препарата не прекратили.
Более 250 обысков из-за фальсифицированного Biopatid
В рамках уголовного производства правоохранители провели более 250 санкционированных обысков в Киеве и Киевской области, Днепре, Запорожье, Одессе, Полтаве, Виннице, Житомире, Николаеве, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове.
Обыски прошли по местам изготовления, хранения и продажи препарата, а также в больницах и косметологических кабинетах.
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Изъятые средства
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Часы, изъятые в ходе обысков
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Изъятный автомобиль
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Проведение обысков
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Подозреваемый по делу об изготовлении и сбыте фальсифицированного препарата для похудения
В ходе следственных действий были изъяты фальсифицированный препарат и сырье для его изготовления, оборудование подпольной лаборатории, упаковочные материалы, документы и черновые записи, телефоны и компьютерная техника.
Также правоохранители изъяли наличные деньги в различных валютах на общую сумму почти 15 млн грн, дорогие автомобили и другое имущество.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Досудебное расследование продолжается: правоохранители устанавливают других возможных участников схемы, каналы поставки сырья, объемы изготовленного и реализованного препарата и людей, которые могли пострадать после его использования.
Как сообщали Новини.LIVE, 12 сентября в Украине проводилось более 250 санкционированных обысков в рамках расследования по делу о незаконном изготовлении и сбыте фальсифицированного препарата для похудения Biopatid. Тогда в Офисе Генерального прокурора отмечали, что более подробная информация о результатах следственных действий будет обнародована позднее.
Также Новини.LIVE писали, что участники мошеннических колл-центров могут понести уголовную ответственность независимо от того, были ли они официально трудоустроены. За тяжкие и особо тяжкие преступления она может наступать уже с 16 лет, при этом часть работников может фигурировать в деле в качестве свидетелей.