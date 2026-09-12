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Главная Новости дня По всей Украине продолжаются обыски из-за фальсифицированного Biopatid

По всей Украине продолжаются обыски из-за фальсифицированного Biopatid

Ua ru
12 сентября 2026 13:50
Более 250 обысков в Украине из-за поддельного препарата Biopatid
Сотрудники прокуратуры и СБУ проводят обыски. Фото: ОГП

Днепропетровская областная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины проводит масштабные следственные действия одновременно в нескольких регионах страны. Правоохранители расследуют деятельность организованной группы, которая может быть причастна к незаконному изготовлению и сбыту заведомо фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid".

Об этом сообщает ОГП, передает Новини.LIVE.

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В Украине проводят более 250 обысков

По данным Офиса Генерального прокурора, в настоящее время продолжаются более 250 санкционированных обысков.

По всей Украине продолжаются обыски из-за фальсифицированного Biopatid - фото 1
Вещественные доказательства. Фото: ОГП

Следственные действия проводятся в различных регионах Украины в рамках уголовного производства.

По всей Украине продолжаются обыски из-за фальсифицированного Biopatid - фото 2
Препарат Biopatid. Фото: ОГП

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.

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В прокуратуре отметили, что более подробная информация о результатах масштабной операции будет обнародована позже.

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СБУ обыски Офис генерального прокурора прокуратура Криминал
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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