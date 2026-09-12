Более 250 обысков в Украине из-за поддельного препарата Biopatid

Сотрудники прокуратуры и СБУ проводят обыски. Фото: ОГП

Днепропетровская областная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины проводит масштабные следственные действия одновременно в нескольких регионах страны. Правоохранители расследуют деятельность организованной группы, которая может быть причастна к незаконному изготовлению и сбыту заведомо фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid".

Об этом сообщает ОГП, передает Новини.LIVE.

Реклама

В Украине проводят более 250 обысков

По данным Офиса Генерального прокурора, в настоящее время продолжаются более 250 санкционированных обысков.

Вещественные доказательства. Фото: ОГП

Следственные действия проводятся в различных регионах Украины в рамках уголовного производства.

Препарат Biopatid. Фото: ОГП

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:

В прокуратуре отметили, что более подробная информация о результатах масштабной операции будет обнародована позже.

Как сообщали Новини.LIVE, прокурор Киевской прокуратуры в 2014–2025 годах Ярослав Захарченко заявил, что участники мошеннических колл-центров могут нести уголовную ответственность независимо от официального трудоустройства. По его словам, за тяжкие и особо тяжкие преступления ответственность может наступать уже с 16 лет, при этом часть работников может фигурировать в деле в качестве свидетелей.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о подаче заявления об отставке. Это произошло на фоне скандала вокруг резонансного расследования НАБУ "Карфаген".