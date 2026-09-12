Более 250 обысков в Украине из-за поддельного препарата Biopatid

По всей Украине продолжаются обыски из-за фальсифицированного Biopatid
Днепропетровская областная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины проводит масштабные следственные действия одновременно в нескольких регионах страны. Правоохранители расследуют деятельность организованной группы, которая может быть причастна к незаконному изготовлению и сбыту заведомо фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid".
Об этом сообщает ОГП, передает Новини.LIVE.
В Украине проводят более 250 обысков
По данным Офиса Генерального прокурора, в настоящее время продолжаются более 250 санкционированных обысков.
Следственные действия проводятся в различных регионах Украины в рамках уголовного производства.
Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.
В прокуратуре отметили, что более подробная информация о результатах масштабной операции будет обнародована позже.
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