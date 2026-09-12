Понад 250 обшуків в Україні через фальсифікований Biopatid

По всій Україні тривають обшуки через фальсифікований Biopatid
Дніпропетровська обласна прокуратура спільно зі Службою безпеки України проводить масштабні слідчі дії одночасно в кількох регіонах країни. Правоохоронці розслідують діяльність організованої групи, яка може бути причетна до незаконного виготовлення та збуту завідомо фальсифікованого препарату для схуднення "Biopatid".
Про це повідомляє ОГП, передає Новини.LIVE.
В Україні проводять понад 250 обшуків
За даними Офісу Генерального прокурора, наразі тривають понад 250 санкціонованих обшуків.
Слідчі дії проводять у різних регіонах України в межах кримінального провадження.
Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України.
У прокуратурі зазначили, що детальніша інформація про результати масштабної операції буде оприлюднена згодом.
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