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Головна Новини дня По всій Україні тривають обшуки через фальсифікований Biopatid

По всій Україні тривають обшуки через фальсифікований Biopatid

Ua ru
12 вересня 2026 13:50
Понад 250 обшуків в Україні через фальсифікований Biopatid
Співробітники прокуратури та СБУ проводять обшуки. Фото: ОГП

Дніпропетровська обласна прокуратура спільно зі Службою безпеки України проводить масштабні слідчі дії одночасно в кількох регіонах країни. Правоохоронці розслідують діяльність організованої групи, яка може бути причетна до незаконного виготовлення та збуту завідомо фальсифікованого препарату для схуднення "Biopatid".

Про це повідомляє ОГП, передає Новини.LIVE.

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В Україні проводять понад 250 обшуків

За даними Офісу Генерального прокурора, наразі тривають понад 250 санкціонованих обшуків.

По всій Україні тривають обшуки через фальсифікований Biopatid - фото 1
Речові докази. Фото: ОГП

Слідчі дії проводять у різних регіонах України в межах кримінального провадження.

По всій Україні тривають обшуки через фальсифікований Biopatid - фото 2
Препарат Biopatid. Фото: ОГП

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України.

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СБУ обшуки Офіс генерального прокурора прокуратура Кримінал
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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