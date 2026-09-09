Прокурор Захарченко: за шахрайські колцентри можуть карати з 16 років

Ліквідація злочинної організації. Фото: Нацполіція України

Учасники шахрайських колцентрів можуть понести кримінальну відповідальність незалежно від того, чи були вони офіційно працевлаштовані. За тяжкі та особливо тяжкі злочини вона може наставати вже з 16 років, водночас частина працівників може проходити у справі як свідки.

Про це прокурор Київської прокуратури у 2014–2025 роках Ярослав Захарченко ексклюзивно розповів в ефірі Вечір.LIVE.

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За що можуть відповідати учасники колцентрів

За словами прокурора, відсутність офіційного працевлаштування не звільняє людину від кримінальної відповідальності, якщо вона безпосередньо сприяла вчиненню злочину.

"Вона буде нести кримінальну відповідальність по цьому складу злочину вже з 18 років. А по Кримінальному кодексу там, де тяжкі, особливо тяжкі злочини, можна називати кримінальну відповідальність навіть із 16-ти", —повідомив Захарченко.

Прокурор також зазначив, що під час обшуків у таких колцентрах можуть затримувати значну кількість людей. Водночас не всі вони обов'язково будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

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"Зрозуміло, що не всі там 100–200 чоловік будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Частина з них буде свідками", — пояснив прокурор.

Водночас ті, хто безпосередньо брав участь у шахрайстві, зокрема спілкувався з потерпілими телефоном та сприяв вчиненню злочину, можуть відповідати як пособники.

Прокурор закликав встановлювати організаторів

Окремо Захарченко наголосив на необхідності встановлення людей, які стоять за організацією злочинної діяльності.

За даними слідства, в одному з кримінальних проваджень йдеться про злочинну організацію, яку у 2025 році нібито створив один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. До неї, за версією слідства, були залучені працівники прокуратури та наближені особи, які отримували хабарі за неперешкоджання роботі шахрайських колцентрів.

Конкретна відповідальність кожного учасника залежатиме від його ролі, характеру дій та кваліфікації злочину.

Раніше Новини.LIVE писали, що генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечив будь-який зв’язок із прикриттям незаконних колцентрів. Він заявив, що не давав відповідних вказівок працівникам прокуратури, а співробітника Офісу Генерального прокурора, який фігурує у розслідуванні, відсторонили від виконання обов’язків.

Також Новини.LIVE повідомляли, що НАБУ і САП викрили злочинну організацію в Офісі Генерального прокурора, яка, за версією слідства, могла бути пов’язана з незаконними колцентрами. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми та перевіряють можливе сприяння її діяльності з боку посадовців.