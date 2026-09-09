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Главная Новости дня Прокурор: за мошеннические колл-центры могут наказывать с 16 лет

Прокурор: за мошеннические колл-центры могут наказывать с 16 лет

Ua ru
9 сентября 2026 11:26
Эксклюзив
Прокурор Захарченко: за мошеннические колл-центры могут наказывать с 16 лет
Ликвидация преступной организации. Фото: Национальная полиция Украины

Участники мошеннических колл-центров могут понести уголовную ответственность независимо от того, были ли они официально трудоустроены. За тяжкие и особо тяжкие преступления она может наступать уже с 16 лет, при этом часть сотрудников может фигурировать в деле в качестве свидетелей.

Об этом прокурор Киевской прокуратуры в 2014–2025 годах Ярослав Захарченко эксклюзивно рассказал в эфире Вечір.LIVE.

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За что могут отвечать сотрудники колл-центров

По словам прокурора, отсутствие официального трудоустройства не освобождает человека от уголовной ответственности, если он непосредственно способствовал совершению преступления.

"Она будет нести уголовную ответственность по данному составу преступления уже с 18 лет. А согласно Уголовному кодексу в случаях тяжких и особо тяжких преступлений уголовную ответственность можно привлекать даже с 16 лет", — сообщилЗахарченко.

Прокурор также отметил, что во время обысков в таких колл-центрах могут задержать значительное количество людей. В то же время не все они обязательно будут привлечены к уголовной ответственности.

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"Понятно, что не все из тех 100–200 человек будут привлечены к уголовной ответственности. Часть из них будет свидетелями", — пояснил прокурор.

В то же время те, кто непосредственно участвовал в мошенничестве, в частности общался с потерпевшими по телефону и содействовал совершению преступления, могут нести ответственность как пособники.

Прокурор призвал выявить организаторов

Отдельно Захарченко подчеркнул необходимость установления лиц, стоящих за организацией преступной деятельности.

По данным следствия, в одном из уголовных дел речь идет о преступной организации, которую в 2025 году якобы создал один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора. К ней, по версии следствия, были привлечены сотрудники прокуратуры и приближенные лица, которые получали взятки за непрепятствование работе мошеннических колл-центров.

Конкретная ответственность каждого участника будет зависеть от его роли, характера действий и квалификации преступления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг любую связь с прикрытием незаконных колл-центров. Он заявил, что не давал соответствующих указаний сотрудникам прокуратуры, а сотрудник Офиса генерального прокурора, фигурирующий в расследовании, был отстранен от исполнения обязанностей.

Также Новини.LIVE сообщали, что НАБУ и САП раскрыли преступную организацию в Офисе генерального прокурора, которая, по версии следствия, могла быть связана с незаконными колл-центрами. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме и проверяют возможное содействие её деятельности со стороны должностных лиц.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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