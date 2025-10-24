Програму відновлення прифронтових територій хочуть створити в Україні

Зустріч Асоціації прифронтових міст і громад. Фото: Новини.LIVE

Асоціація прифронтових міст та громад розпочала підготовку Програми відновлення прифронтових територій України. Зусилля спрямували на новий вектор розвитку південних областей.

Про ініціативу оголосили 24 жовтня у Миколаєві під час Форуму "Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє", передає кореспондент Новини.LIVE.

Відновлення прифронтових територій України

Під час сьогоднішнього Форуму понад 200 представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, експертного середовища підтримали Заяву Асоціації прифронтових міст та громад про необхідність розробки Програми відновлення прифронтових територій, зокрема нового вектора розвитку південних областей України.

Відомо, що на зустрічі зібралися громади Миколаївської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей. Участь у заході взяли:

очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім,

очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін,

очільник Запорізької ОВА Іван Федоров,

очільник Одеської ОВА Олег Кіпер,

міський голова Харкова, керівник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов,

заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький,

народні депутати,

представники міжнародних організацій.

Іван Федоров та Олександр Прокудін. Фото: Новини.LIVE

Зустріч Асоціації прифронтових міст і громад. Фото: Новини.LIVE

Ігор Терехов та Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

В межах заходу понад 100 громад південних областей підписали Меморандуми про приєднання до Асоціації.

Серед основних напрямків майбутньої Програми:

соціальний вимір,

розвиток аграрного та індустріального потенціалу,

наука,

IT,

цифрові сервіси,

логістика,

розбудова енергетики,

розробка проєктів повоєнного відновлення,

екологічні ініціативи.

Центром розроблення програм та рішень стануть Офіси відновлення та розвитку громад, які вже мають успішний досвід координації донорської допомоги та створення ефективних проєктів розвитку.

Зазначимо, ініціативу створення Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) підтримали громади Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Сумської, Чернігівської, Київської областей. Членами Асоціації вже стали громади Харківщини, Сумщини, Чернігівщини.

Головні напрацювання АПМГ — відстоювання інтересів громад та їхніх мешканців у процесі ухвалення Державного бюджету на 2026 рік, підготовка пропозицій щодо змін до фінансування освіти, медицини, системи соціальної підтримки у прифронтових громадах.

