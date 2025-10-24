Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні створять Програму відновлення прифронтових територій

В Україні створять Програму відновлення прифронтових територій

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 19:50
Оновлено: 20:06
Програму відновлення прифронтових територій хочуть створити в Україні
Зустріч Асоціації прифронтових міст і громад. Фото: Новини.LIVE

Асоціація прифронтових міст та громад розпочала підготовку Програми відновлення прифронтових територій України. Зусилля спрямували на новий вектор розвитку південних областей.

Про ініціативу оголосили 24 жовтня у Миколаєві  під час Форуму "Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє", передає кореспондент Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Відновлення прифронтових територій України

Під час сьогоднішнього Форуму понад 200 представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, експертного середовища підтримали Заяву Асоціації прифронтових міст та громад про необхідність розробки Програми відновлення прифронтових територій, зокрема нового вектора розвитку південних областей України. 

Відомо, що на зустрічі зібралися громади Миколаївської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей. Участь у заході взяли: 

  • очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім,
  • очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін,
  • очільник Запорізької ОВА Іван Федоров,
  • очільник Одеської ОВА Олег Кіпер,
  • міський голова Харкова, керівник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов,
  • заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький,
  • народні депутати,
  • представники міжнародних організацій. 
null
Іван Федоров та Олександр Прокудін. Фото: Новини.LIVE
null
Зустріч Асоціації прифронтових міст і громад. Фото: Новини.LIVE
null
Ігор Терехов та Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

В межах заходу понад 100 громад південних областей підписали Меморандуми про приєднання до Асоціації. 

Серед основних напрямків майбутньої Програми: 

  • соціальний вимір,
  • розвиток аграрного та індустріального потенціалу,
  • наука,
  • IT,
  • цифрові сервіси,
  • логістика,
  • розбудова енергетики,
  • розробка проєктів повоєнного відновлення,
  • екологічні ініціативи.

Центром розроблення програм та рішень стануть Офіси відновлення та розвитку громад, які вже мають успішний досвід координації донорської допомоги та створення ефективних проєктів розвитку. 

Зазначимо, ініціативу створення Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) підтримали громади Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Сумської, Чернігівської, Київської областей. Членами Асоціації вже стали громади Харківщини, Сумщини, Чернігівщини. 

Головні напрацювання АПМГ — відстоювання інтересів громад та їхніх мешканців у процесі ухвалення Державного бюджету на 2026 рік, підготовка пропозицій щодо змін до фінансування освіти, медицини, системи соціальної підтримки у прифронтових громадах. 

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев пояснив, чому важлива підтримка прифронтових громад. Він вважає, що це має стати загальнонаціональним завданням.

Крім того, Асоціація прифронтових міст і громад ухвалила заяву до уряду з вимогою посилити підтримку освіти на прифронтових територіях. Це стосується фінансування та безпекових умов. 

Ігор Терехов фінанси відновлення війна в Україні фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації