Асоціація прифронтових громад — Гетманцев пояснив, у чому її важливість

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про важливість створення Асоціації прифронтових громад. На його думку, підтримка має стати загальнонаціональним завданням.

Про це нардеп заявив в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 19 вересня.

Гетманцев висловився про важливість Асоціації прифронтових громад

За словами Гетманцева, попри те, що всі регіони України зараз перебувають під загрозою, є ті, які беруть на себе найбільший удар та географічно є форпостом для інших.

"Саме тому для всієї України питання підтримки людей у прифронтових громадах є першочерговим. Це не питання підтримки одного регіону, чи переваги, це питання виживання країни в цілому. Якщо певний регіон на межі, то всі інші мають об'єднатися, щоб допомогти людям і бізнесу. Для того, щоб ми могли зробити і економіку, і інфраструктуру, і соціалку краще, ніж була", — сказав голова комітету Ради.

Особливо питання взаємодії громад стане після закінчення війни, адже українським містам буде необхідна відбудова. За словами нардепа, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні зруйновано 13% житла.

"Завдано нам збитків, за даними Світового банку, на 589 млрд доларів вже зараз. У нас зруйновано 13% житла і від цього постраждало 2,5 млн домогосподарств, 4 млн внутрішніх переселенців та 7 млн біженців. Всі ці питання потрібно на загальнонаціональному рівні", — сказав Гематнцев.

Голова фінансового комітету наголосив, що держава й надалі підтримуватиме Асоціацію у вирішенні ключових проблем. Зокрема йдеться про фінансування соціальної інфраструктури, зведення фортифікацій та відновлення територій після обстрілів.

"Мова йде про вирішення системних проблем, наприклад, залишення частки податку на доходи фізичних осіб для збалансування місцевих бюджетів. Якщо громади мають додаткові видатки через прифронтовий статус — держава компенсує їх за рахунок інших джерел", — додав посадовець.

