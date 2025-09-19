Видео
Главная Новости дня Гетманцев объяснил, почему важна поддержка прифронтовых громад

Гетманцев объяснил, почему важна поддержка прифронтовых громад

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 23:12
Ассоциация прифронтовых громад - Гетманцев объяснил, в чем ее важность
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о важности создания Ассоциации прифронтовых громад. По его мнению, поддержка должна стать общенациональной задачей.

Об этом нардеп заявил в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 19 сентября.

Читайте также:

Гетманцев высказался о важности Ассоциации прифронтовых громад

По словам Гетманцева, несмотря на то, что все регионы Украины сейчас находятся под угрозой, есть те, которые принимают на себя наибольший удар и географически являются форпостом для других.

"Именно поэтому для всей Украины вопрос поддержки людей в прифронтовых громадах является первоочередным. Это не вопрос поддержки одного региона, или преимущества, это вопрос выживания страны в целом. Если определенный регион на грани, то все остальные должны объединиться, чтобы помочь людям и бизнесу. Для того, чтобы мы могли сделать и экономику, и инфраструктуру, и социалку лучше, чем была", — сказал председатель комитета Рады.

Особенно вопрос взаимодействия общин станет после окончания войны, ведь украинским городам будет необходимо восстановление. По словам нардепа, в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине разрушено 13% жилья.

"Нанесен нам ущерб, по данным Всемирного банка, на 589 млрд долларов уже сейчас. У нас разрушено 13% жилья и от этого пострадало 2,5 млн домохозяйств, 4 млн внутренних переселенцев и 7 млн беженцев. Все эти вопросы нужно на общенациональном уровне", — сказал Гематнцев.

Председатель финансового комитета отметил, что государство и в дальнейшем будет поддерживать Ассоциацию в решении ключевых проблем. В частности речь идет о финансировании социальной инфраструктуры, возведении фортификаций и восстановлении территорий после обстрелов.

"Речь идет о решении системных проблем, например, оставление доли налога на доходы физических лиц для сбалансирования местных бюджетов. Если громады имеют дополнительные расходы из-за прифронтового статуса — государство компенсирует их за счет других источников", — добавил чиновник.

Напомним, стало известно, что Даниил Гетманцев озвучил масштабы убытков для Украины в результате полномасштабной войны.

А также мы писали, что Литва откроет в Украине Центральное агентство по восстановлению.

Даниил Гетманцев Украина убытки восстановление война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
