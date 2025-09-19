Глава МИД Украины Андрей Сибига и глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Фото: МИД Украины

В пятницу, 19 сентября, министр иностранных дел Андрей Сибига провел переговоры с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом. По результатам переговоров стало известно, что Литва открывает в Киеве Центральное агентство по управлению проектами восстановления.

Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Литва открывает в Киеве Центральное агентство по восстановлению

В пятницу, 19 сентября, министр иностранных дел Андрей Сибига поздравил в Киеве литовского коллегу Кястутиса Будриса, который совершил уже пятый двусторонний визит в Украину.

Андрей Сибига поблагодарил Кястутиса Будриса за официальное открытие в Киеве во время этого визита офиса Центрального агентства по управлению проектами Литвы. Он будет координировать все проекты по восстановлению, в частности в рамках Коалиции укрытий гражданской защиты, к которой Литва недавно присоединилась.

По данным пресс-службы украинского дипломатического ведомства, главы МИД провели детальные переговоры по широкому спектру вопросов двусторонних отношений, в частности в сфере безопасности, обороны, европейской интеграции Украины и восстановления.

Кроме того, министры скоординировали дальнейшее сотрудничество в рамках многосторонних форматов, среди которых Нордично-Балтийская восьмерка, Люблинский треугольник, Бухарестская девятка, Одесский треугольник и Объединенные Экспедиционные Силы.

Стороны также скоординировали позиции в преддверии сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Сибига отметил важную роль Литвы в укреплении Украины и разработке надежных гарантий безопасности. Глава МИД выразил благодарность литовской стороне за финансирование европейского плана закупки систем Patriot и готовность разворачивать совместное производство вооружений.

По словам министра, Литва также входит в число лидеров по восстановлению украинской энергетики. Общая сумма ее помощи на этом направлении превысила 83 млн евро.

Отдельной темой переговоров стали общие вызовы безопасности и региональные угрозы, в частности на фоне вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши и Румынии.

Андрей Сибига подчеркнул готовность Украины делиться опытом и усиливать наших партнеров, а также отметил необходимость интеграции систем противовоздушной обороны нашего государства и европейских партнеров.

Стороны договорились вместе работать над дальнейшим усилением давления на Россию, в частности над скорейшим принятием как можно более сильного 19-го пакета санкций.

Главы МИД Украины и Литвы о членстве в ЕС и НАТО

Во время переговоров стороны подробно обсудили поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО.

Министр выразил отдельную благодарность Литве за значительный вклад в восстановление регионов Украины, пострадавших от российской агрессии.

"Литва одной из первых еще летом 2022 года начала реализовывать проекты по восстановлению, исповедуя справедливый подход "восстанавливать, не дожидаясь завершения войны". Уже завершено десять проектов, реализация еще шести продолжается. Один из них — строительство укрытий для школ в шести областях, граничащих с зоной боевых действий", — подчеркнул глава МИД.

В частности, Андрей Сибига выразил глубокую благодарность правительству, народу, обществу и Президенту Литвы за поддержку Украины. Он также напомнил об их совместном визите с Кястутисом Будрисом в Херсон в июне этого года. Глава МИД Литвы стал первым иностранным министром, который посетил город с начала полномасштабной агрессии.

Ранее мы информировали, что 19 сентября министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис приехал в Киев — он записал видеообращение с Михайловской площади.

Также мы сообщали, что недавно Украина и Литва подписали письмо о совместном производстве оружия.