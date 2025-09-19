Глава МЗС України Андрій Сибіга та очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс. Фото: МЗС України

У п’ятницю, 19 вересня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів переговори з очільником МЗС Литви Кястутісом Будрісом. За результатами перемовин стало відомо, що Литва відкриває в Києві Центральне агентство з управління проєктами відбудови.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Литва відкриває в Києві Центральне агентство з відбудови — деталі

У п’ятницю, 19 вересня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав у Києві литовського колегу Кястутіса Будріса, який здійснив вже п’ятий двосторонній візит до України.

Андрій Сибіга подякував Кястутісу Будрісу за офіційне відкриття в Києві під час цього візиту офісу Центрального агентства з управління проєктами Литви. Він координуватиме усі проєкти з відбудови, зокрема у рамках Коаліції укриттів цивільного захисту, до якої Литва нещодавно приєдналася.

За даними пресслужби українського дипломатичного відомства, глави МЗС провели детальні переговори з широкого спектру питань двосторонніх відносин, зокрема у сфері безпеки, оборони, європейської інтеграції України та відбудови.

Крім того, міністри скоординували подальшу співпрацю в рамках багатосторонніх форматів, серед яких Нордично-Балтійська вісімка, Люблінський трикутник, Бухарестська дев’ятка, Одеський трикутник і Об’єднані Експедиційні Сили.

Сторони також скоординували позиції напередодні сегменту високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Сибіга відзначив важливу роль Литви у зміцненні України та розробці надійних гарантій безпеки. Глава МЗС висловив вдячність литовській стороні за фінансування європейського плану закупівлі систем Patriot та готовність розгортати спільне виробництво озброєнь.

За словами міністра, Литва також входить до лідерів з відновлення української енергетики. Загальна сума її допомоги на цьому напрямі перевищила 83 млн євро.

Окремою темою переговорів стали спільні безпекові виклики та регіональні загрози, зокрема на тлі вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі та Румунії.

Андрій Сибіга підкреслив готовність України ділитися досвідом і посилювати наших партнерів, а також наголосив на необхідності інтеграції систем протиповітряної оборони нашої держави та європейських партнерів.

Сторони домовилися разом працювати над подальшим посиленням тиску на Росію, зокрема над якнайшвидшим ухваленням якомога сильнішого 19-го пакету санкцій.

Глави МЗС України та Литви про членство в ЄС та НАТО

Під час переговорів сторони детально обговорили підтримку України на шляху до ЄС та НАТО.

Міністр висловив окрему вдячність Литві за значний внесок у відбудову регіонів України, які постраждали від російської агресії.

"Литва однією з перших ще влітку 2022 року почала реалізовувати проєкти з відновлення, сповідуючи справедливий підхід "відбудовувати, не чекаючи завершення війни". Вже завершено десять проєктів, реалізація ще шістьох триває. Один з них — будівництво укриттів для шкіл у шести областях, які межують із зоною бойових дій", — підкреслив глава МЗС.

Зокрема, Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність уряду, народу, суспільству та президенту Литви за підтримку України. Він також нагадав про їхній спільний візит із Кястутісом Будрісом до Херсона у червні цього року. Глава МЗС Литви став першим іноземним міністром, який відвідав місто з початку повномасштабної агресії.

Раніше ми інформували, що 19 вересня міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс приїхав до Києва — він записав відеозвернення з Михайлівської площі.

Також ми повідомляли, що нещодавно Україна і Литва підписали лист про спільне виробництво зброї.