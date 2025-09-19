Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс прибув до України

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс. Фото: кадр з відео

У п'ятницю, 19 вересня, до України прибув Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Посадовець записав відеозвернення з Михайлівської площі у Києві.

Відповідне відео Кястутіс Будріс опублікував на своїй сторінці у соцмережі X.

"Вітання з України! Київ стоїть міцно — вільний, хоробрий, стійкий. Попри безперервну російську агресію та смертельні щонічні атаки, українці не здаються — вони працюють, навчаються, творять, відбудовуються.

Їхня мужність захищає не лише Україну, а й всю Європу. Литва поруч з Україною. Завжди. Скрізь. До миру та перемоги. СлаваУкраїні! Ми стоїмо з Україною", — сказав глава дипломатичного відомства Литви.

Нагадаємо, що нещодавно Україна та Литва підписали лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції.

Також нещодавно стало відомо, що Литва готова надати військових і ресурси для гарантування безпеки в Україні, але за певних умов.