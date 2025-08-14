Відео
Головна Новини дня Литва готова відправити військових до України

Литва готова відправити військових до України

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 14:59
Литва готова розгорнути війська в Україні за належних умов
Гітанас Науседа. Фото: J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Литва готова надати військових і ресурси для забезпечення безпеки в Україні, але лише тоді, коли буде створено відповідні умови. Президент Гітанас Науседа наголосив, що мирні переговори не можуть відбуватися без участі України та без повного припинення вогню.

Про це повідомляє LRT.

Читайте також:

Литва готова долучитися до забезпечення безпеки в Україні

Після онлайн-засідання "Коаліції активістів" президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країни-учасниці ініціативи мають бути готові розгорнути свої збройні сили в Україні, щойно з’являться належні умови безпеки.

"Ми повинні бути готові розгорнути сили для забезпечення безпеки в Україні, як тільки для цього будуть створені пригідні умови", — сказав Науседа у повідомленні, поширеному його адміністрацією.

Глава держави підкреслив, що Литва готова зробити свій внесок у спільні сили, надавши військовослужбовців і можливості для військової підготовки. За його словами, війна Росії проти України, що триває вже четвертий рік, суттєво впливає на безпеку в Європі, а тому будь-які зусилля для зупинення бойових дій варто вітати, але лише за умов, вигідних Україні та європейським партнерам.

Науседа наголосив, що питання миру не може вирішуватися без участі України, тому президент Володимир Зеленський має бути присутнім на майбутніх переговорах. Він також підкреслив, що неприпустимо висувати вимоги щодо здачі українських територій як умови для припинення вогню.

"Всеосяжне припинення вогню без попередніх умов є найважливішою передумовою перед початком будь-яких реальних переговорів", — резюмував литовський президент.

Нагадаємо, що лідери восьми країн Північної Європи та Балтії у спільній заяві підтвердили свою непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Раніше ми також інформували, що у ніч на 31 липня російський обстріл Києва знищив склад литовської благодійної організації Blue/Yellow. Волонтери цього об’єднання надавали гуманітарну підтримку українцям, які постраждали від війни.

Гітанас Науседа Литва військова допомога військові безпека
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
