Литва готова развернуть войска в Украине в надлежащих условиях

Литва готова предоставить военных и ресурсы для обеспечения безопасности в Украине, но только тогда, когда будут созданы соответствующие условия. Президент Гитанас Науседа подчеркнул, что мирные переговоры не могут происходить без участия Украины и без полного прекращения огня.

Литва готова присоединиться к обеспечению безопасности в Украине

После онлайн-заседания "Коалиции активистов" президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны-участницы инициативы должны быть готовы развернуть свои вооруженные силы в Украине, как только появятся надлежащие условия безопасности.

"Мы должны быть готовы развернуть силы для обеспечения безопасности в Украине, как только для этого будут созданы подходящие условия", — сказал Науседа в сообщении, распространенном его администрацией.

Глава государства подчеркнул, что Литва готова внести свой вклад в совместные силы, предоставив военнослужащих и возможности для военной подготовки. По его словам, война России против Украины, которая длится уже четвертый год, существенно влияет на безопасность в Европе, а потому любые усилия для остановки боевых действий следует приветствовать, но только при условиях, выгодных Украине и европейским партнерам.

Науседа отметил, что вопрос мира не может решаться без участия Украины, поэтому президент Владимир Зеленский должен присутствовать на предстоящих переговорах. Он также подчеркнул, что недопустимо выдвигать требования о сдаче украинских территорий как условия для прекращения огня.

"Всеобъемлющее прекращение огня без предварительных условий является важнейшей предпосылкой перед началом любых реальных переговоров", — резюмировал литовский президент.

Напомним, что лидеры восьми стран Северной Европы и Балтии в совместном заявлении подтвердили свою непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 31 июля российский обстрел Киева уничтожил склад литовской благотворительной организации Blue/Yellow. Волонтеры этого объединения оказывали гуманитарную поддержку украинцам, пострадавшим от войны.