Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна і Литва підписали Лист про спільне виробництво зброї

Україна і Литва підписали Лист про спільне виробництво зброї

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 10:42
Україна та Литва домовилися про спільне виробництво оборонної продукції
Міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєне та міністр оборони України Денис Шмигаль: Фото Міноборони України

Україна та Литва розпочинають новий етап оборонної співпраці, зосереджений на спільному виробництві військової продукції. Сторони підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції в Україні та Литві. 

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністеркою національної оборони Литви Довілє Шакалєне у Києві.

Реклама
Читайте також:

Україна та Литва посилюють оборонну співпрацю

"Документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями", — пояснив міністр оборони України.

Шмигаль подякував литовській колезі за візит і підкреслив важливість тривалої підтримки з боку Вільнюса. Литва, як зазначив міністр, й надалі відраховуватиме 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні щонайменше до 2027 року.

null
Обмін документами між міністрами оборони. Фото: Міноборони України

Також під час переговорів сторони обговорили перспективи залучення додаткових фінансових ресурсів для закупівлі озброєння та розвитку української оборонної промисловості.

"Дякую Литві за системну й незмінну підтримку України на шляху до перемоги", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, також вчора, 24 серпня, Денис Шмигаль узгодив з міністром оборони Латвії військову допомогу Україні. 

Додамо, що нещодавно в Литві зробили заяву щодо відправки військ в Україну.

Денис Шмигаль Литва Україна війна в Україні контракт виробництво зброї
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації