Україна та Литва домовилися про спільне виробництво оборонної продукції

Україна і Литва підписали Лист про спільне виробництво зброї
Україна та Литва розпочинають новий етап оборонної співпраці, зосереджений на спільному виробництві військової продукції. Сторони підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції в Україні та Литві.
Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністеркою національної оборони Литви Довілє Шакалєне у Києві.
Україна та Литва посилюють оборонну співпрацю
"Документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями", — пояснив міністр оборони України.
Шмигаль подякував литовській колезі за візит і підкреслив важливість тривалої підтримки з боку Вільнюса. Литва, як зазначив міністр, й надалі відраховуватиме 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні щонайменше до 2027 року.
Також під час переговорів сторони обговорили перспективи залучення додаткових фінансових ресурсів для закупівлі озброєння та розвитку української оборонної промисловості.
"Дякую Литві за системну й незмінну підтримку України на шляху до перемоги", — наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, також вчора, 24 серпня, Денис Шмигаль узгодив з міністром оборони Латвії військову допомогу Україні.
Додамо, що нещодавно в Литві зробили заяву щодо відправки військ в Україну.
