Україна та Литва домовилися про спільне виробництво оборонної продукції

Міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєне та міністр оборони України Денис Шмигаль: Фото Міноборони України

Україна та Литва розпочинають новий етап оборонної співпраці, зосереджений на спільному виробництві військової продукції. Сторони підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції в Україні та Литві.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністеркою національної оборони Литви Довілє Шакалєне у Києві.

Україна та Литва посилюють оборонну співпрацю

"Документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями", — пояснив міністр оборони України.

Шмигаль подякував литовській колезі за візит і підкреслив важливість тривалої підтримки з боку Вільнюса. Литва, як зазначив міністр, й надалі відраховуватиме 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні щонайменше до 2027 року.

Обмін документами між міністрами оборони. Фото: Міноборони України

Також під час переговорів сторони обговорили перспективи залучення додаткових фінансових ресурсів для закупівлі озброєння та розвитку української оборонної промисловості.

"Дякую Литві за системну й незмінну підтримку України на шляху до перемоги", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, також вчора, 24 серпня, Денис Шмигаль узгодив з міністром оборони Латвії військову допомогу Україні.

Додамо, що нещодавно в Литві зробили заяву щодо відправки військ в Україну.