Украина и Литва договорились о совместном производстве оборонной продукции

Украина и Литва подписали Письмо о совместном производстве оружия
Украина и Литва начинают новый этап оборонного сотрудничества, сосредоточенный на совместном производстве военной продукции. Стороны подписали Письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции в Украине и Литве.
Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене в Киеве.
Украина и Литва усиливают оборонное сотрудничество
"Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями", — пояснил министр обороны Украины.
Шмыгаль поблагодарил литовскую коллегу за визит и подчеркнул важность длительной поддержки со стороны Вильнюса. Литва, как отметил министр, и в дальнейшем будет отчислять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине как минимум до 2027 года.
Также во время переговоров стороны обсудили перспективы привлечения дополнительных финансовых ресурсов для закупки вооружения и развития украинской оборонной промышленности.
"Спасибо Литве за системную и неизменную поддержку Украины на пути к победе", — подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, также вчера, 24 августа, Денис Шмыгаль согласовал с министром обороны Латвии военную помощь Украине.
Добавим, что недавно в Литве сделали заявление об отправке войск в Украину.
