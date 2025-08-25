Видео
Украина и Литва подписали Письмо о совместном производстве оружия

Украина и Литва подписали Письмо о совместном производстве оружия

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 10:42
Украина и Литва договорились о совместном производстве оборонной продукции
Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене и министр обороны Украины Денис Шмыгаль: Фото Минобороны Украины

Украина и Литва начинают новый этап оборонного сотрудничества, сосредоточенный на совместном производстве военной продукции. Стороны подписали Письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции в Украине и Литве.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене в Киеве.

Читайте также:

Украина и Литва усиливают оборонное сотрудничество

"Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями", — пояснил министр обороны Украины.

Шмыгаль поблагодарил литовскую коллегу за визит и подчеркнул важность длительной поддержки со стороны Вильнюса. Литва, как отметил министр, и в дальнейшем будет отчислять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине как минимум до 2027 года.

null
Обмен документами между министрами обороны. Фото: Минобороны Украины

Также во время переговоров стороны обсудили перспективы привлечения дополнительных финансовых ресурсов для закупки вооружения и развития украинской оборонной промышленности.

"Спасибо Литве за системную и неизменную поддержку Украины на пути к победе", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, также вчера, 24 августа, Денис Шмыгаль согласовал с министром обороны Латвии военную помощь Украине.

Добавим, что недавно в Литве сделали заявление об отправке войск в Украину.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
