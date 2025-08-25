Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вступ України до ЄС під загрозою — Литва пропонує рішення

Вступ України до ЄС під загрозою — Литва пропонує рішення

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 18:09
Вступ України до ЄС — у Литві зробили заяву щодо євроінтеграції Києва
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У Європейському Союзі виникли занепокоєння щодо зміни намірів України продовжили шлях євроінтеграції. Тим часом у Литві пропонують прискорити цей процес.

Про це повідомляють журналісти видання Euractiv.

Реклама
Читайте також:

Литва пропонує пришвидшити вступ України до ЄС

Після початку повномасштабного вторгнення європейські політики були занепокоєні, що "популістські настрої" можуть змінити думку громадськості щодо вступу України в ЄС. Однак зараз їх більше непокоїть те, що самі українці можуть втратити довіру до обіцянок Європи.

Натомість Литва звернулася до країн блоку із меморандумом, в якому закликає інші держави ЄС забезпечити реальний прогрес у питанні членства України, щоб зберегти довіру до Брюсселя.

На думку литовського уряду, відсутність просування в євроінтеграції України може зіграти на руку тим, хто хоче підірвати авторитет та довіру ЄС.

Як повідомляє ЗМІ, у меморандумі Вільнюс пропонує почати діяти. Зокрема, Данія має скликати саміт у Копенгагені вже на початку вересня, щоб розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо подальших кроків для вступу до ЄС.

Однак суттєвою перешкодою для української євроінтеграції залишається позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він неодноразово користувався правом вето, щоб блокувати процес євроінтеграції, а також публічно висловлювався проти вступу України до Союзу.

У меморандумі, на який посилаються журналісти, є натяк на можливі політичні зміни в самій Угорщині. Зокрема, документ передбачає продовження юридичної роботи, щойно "буде відновлено підтримку ЄС-27". У 2026 році в країні мають відбутися парламентські вибори, де Орбану протистоятиме Петер Мадяр.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп висунув пропозицію провести переговори між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним в Угорщині.

А також голова Комітету ВРУ Данило Гетманцев дав пояснення, чи становить загрозу для України членство в ЄС.

Європейський союз Литва Україна Європа ЄС
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації