Вступ України до ЄС — у Литві зробили заяву щодо євроінтеграції Києва

Вступ України до ЄС під загрозою — Литва пропонує рішення
У Європейському Союзі виникли занепокоєння щодо зміни намірів України продовжили шлях євроінтеграції. Тим часом у Литві пропонують прискорити цей процес.
Про це повідомляють журналісти видання Euractiv.
Литва пропонує пришвидшити вступ України до ЄС
Після початку повномасштабного вторгнення європейські політики були занепокоєні, що "популістські настрої" можуть змінити думку громадськості щодо вступу України в ЄС. Однак зараз їх більше непокоїть те, що самі українці можуть втратити довіру до обіцянок Європи.
Натомість Литва звернулася до країн блоку із меморандумом, в якому закликає інші держави ЄС забезпечити реальний прогрес у питанні членства України, щоб зберегти довіру до Брюсселя.
На думку литовського уряду, відсутність просування в євроінтеграції України може зіграти на руку тим, хто хоче підірвати авторитет та довіру ЄС.
Як повідомляє ЗМІ, у меморандумі Вільнюс пропонує почати діяти. Зокрема, Данія має скликати саміт у Копенгагені вже на початку вересня, щоб розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо подальших кроків для вступу до ЄС.
Однак суттєвою перешкодою для української євроінтеграції залишається позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він неодноразово користувався правом вето, щоб блокувати процес євроінтеграції, а також публічно висловлювався проти вступу України до Союзу.
У меморандумі, на який посилаються журналісти, є натяк на можливі політичні зміни в самій Угорщині. Зокрема, документ передбачає продовження юридичної роботи, щойно "буде відновлено підтримку ЄС-27". У 2026 році в країні мають відбутися парламентські вибори, де Орбану протистоятиме Петер Мадяр.
