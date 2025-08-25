Вступ України до ЄС — у Литві зробили заяву щодо євроінтеграції Києва

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У Європейському Союзі виникли занепокоєння щодо зміни намірів України продовжили шлях євроінтеграції. Тим часом у Литві пропонують прискорити цей процес.

Про це повідомляють журналісти видання Euractiv.

Після початку повномасштабного вторгнення європейські політики були занепокоєні, що "популістські настрої" можуть змінити думку громадськості щодо вступу України в ЄС. Однак зараз їх більше непокоїть те, що самі українці можуть втратити довіру до обіцянок Європи.

Натомість Литва звернулася до країн блоку із меморандумом, в якому закликає інші держави ЄС забезпечити реальний прогрес у питанні членства України, щоб зберегти довіру до Брюсселя.

На думку литовського уряду, відсутність просування в євроінтеграції України може зіграти на руку тим, хто хоче підірвати авторитет та довіру ЄС.

Як повідомляє ЗМІ, у меморандумі Вільнюс пропонує почати діяти. Зокрема, Данія має скликати саміт у Копенгагені вже на початку вересня, щоб розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо подальших кроків для вступу до ЄС.

Однак суттєвою перешкодою для української євроінтеграції залишається позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він неодноразово користувався правом вето, щоб блокувати процес євроінтеграції, а також публічно висловлювався проти вступу України до Союзу.

У меморандумі, на який посилаються журналісти, є натяк на можливі політичні зміни в самій Угорщині. Зокрема, документ передбачає продовження юридичної роботи, щойно "буде відновлено підтримку ЄС-27". У 2026 році в країні мають відбутися парламентські вибори, де Орбану протистоятиме Петер Мадяр.

