Вступление Украины в ЕС — в Литве сделали заявление относительно евроинтеграции Киева

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В Европейском Союзе возникли беспокойства относительно изменения намерений Украины продолжили путь евроинтеграции. Тем временем в Литве предлагают ускорить этот процесс.

Об этом сообщают журналисты издания Euractiv.

После начала полномасштабного вторжения европейские политики были обеспокоены, что "популистские настроения" могут изменить мнение общественности относительно вступления Украины в ЕС. Однако сейчас их больше беспокоит то, что сами украинцы могут потерять доверие к обещаниям Европы.

Зато Литва обратилась к странам блока с меморандумом, в котором призывает другие государства ЕС обеспечить реальный прогресс в вопросе членства Украины, чтобы сохранить доверие к Брюсселю.

По мнению литовского правительства, отсутствие продвижения в евроинтеграции Украины может сыграть на руку тем, кто хочет подорвать авторитет и доверие ЕС.

Как сообщает СМИ, в меморандуме Вильнюс предлагает начать действовать. В частности, Дания должна созвать саммит в Копенгагене уже в начале сентября, чтобы начать переговоры с Украиной и Молдовой относительно дальнейших шагов для вступления в ЕС.

Однако существенным препятствием для украинской евроинтеграции остается позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он неоднократно пользовался правом вето, чтобы блокировать процесс евроинтеграции, а также публично высказывался против вступления Украины в Союз.

В меморандуме, на который ссылаются журналисты, есть намек на возможные политические изменения в самой Венгрии. В частности, документ предусматривает продолжение юридической работы, как только "будет восстановлена поддержка ЕС-27". В 2026 году в стране должны состояться парламентские выборы, где Орбану будет противостоять Петер Мадьяр.

