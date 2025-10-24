Программу восстановления прифронтовых территорий хотят создать в Украине

Встреча Ассоциации прифронтовых городов и громад. Фото: Новини.LIVE

Ассоциация прифронтовых городов и громад начала подготовку Программы восстановления прифронтовых территорий Украины. Усилия направили на новый вектор развития южных областей.

Об инициативе объявили 24 октября в Николаеве во время Форума "Украинский Юг: Устойчивость. Восстановление. Будущее", передает корреспондент Новини.LIVE.

Восстановление прифронтовых территорий Украины

Во время сегодняшнего Форума более 200 представителей органов местного самоуправления, исполнительной власти, экспертной среды поддержали Заявление Ассоциации прифронтовых городов и громад о необходимости разработки Программы восстановления прифронтовых территорий, в частности нового вектора развития южных областей Украины.

Известно, что на встрече собрались громады Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей. Участие в мероприятии приняли:

глава Николаевской ОВА Виталий Ким,

глава Херсонской ОВА Александр Прокудин,

глава Запорожской ОВА Иван Федоров,

глава Одесской ОВА Олег Кипер,

городской голова Харькова, руководитель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов,

заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий,

народные депутаты,

представители международных организаций.

Иван Федоров и Александр Прокудин. Фото: Новини.LIVE

Встреча Ассоциации прифронтовых городов и громад. Фото: Новини.LIVE

Игорь Терехов и Виталий Ким, фото: Новини.LIVE

В рамках мероприятия более 100 громад южных областей подписали Меморандумы о присоединении к Ассоциации.

Среди основных направлений будущей Программы:

социальное измерение,

развитие аграрного и индустриального потенциала,

наука,

IT,

цифровые сервисы,

логистика,

развитие энергетики,

разработка проектов послевоенного восстановления,

экологические инициативы.

Центром разработки программ и решений станут Офисы восстановления и развития громад, которые уже имеют успешный опыт координации донорской помощи и создания эффективных проектов развития.

Отметим, инициативу создания Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) поддержали громады Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Киевской областей. Членами Ассоциации уже стали громады Харьковщины, Сумщины, Черниговщины.

Главные наработки АПМГ — отстаивание интересов громад и их жителей в процессе принятия Государственного бюджета на 2026 год, подготовка предложений по изменениям в финансировании образования, медицины, системы социальной поддержки в прифронтовых громадах.

