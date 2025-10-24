Программу восстановления прифронтовых территорий хотят создать в Украине

В Украине будет Программа восстановления прифронтовых территорий
Ассоциация прифронтовых городов и громад начала подготовку Программы восстановления прифронтовых территорий Украины. Усилия направили на новый вектор развития южных областей.
Об инициативе объявили 24 октября в Николаеве во время Форума "Украинский Юг: Устойчивость. Восстановление. Будущее", передает корреспондент Новини.LIVE.
Восстановление прифронтовых территорий Украины
Во время сегодняшнего Форума более 200 представителей органов местного самоуправления, исполнительной власти, экспертной среды поддержали Заявление Ассоциации прифронтовых городов и громад о необходимости разработки Программы восстановления прифронтовых территорий, в частности нового вектора развития южных областей Украины.
Известно, что на встрече собрались громады Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей. Участие в мероприятии приняли:
- глава Николаевской ОВА Виталий Ким,
- глава Херсонской ОВА Александр Прокудин,
- глава Запорожской ОВА Иван Федоров,
- глава Одесской ОВА Олег Кипер,
- городской голова Харькова, руководитель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов,
- заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий,
- народные депутаты,
- представители международных организаций.
В рамках мероприятия более 100 громад южных областей подписали Меморандумы о присоединении к Ассоциации.
Среди основных направлений будущей Программы:
- социальное измерение,
- развитие аграрного и индустриального потенциала,
- наука,
- IT,
- цифровые сервисы,
- логистика,
- развитие энергетики,
- разработка проектов послевоенного восстановления,
- экологические инициативы.
Центром разработки программ и решений станут Офисы восстановления и развития громад, которые уже имеют успешный опыт координации донорской помощи и создания эффективных проектов развития.
Отметим, инициативу создания Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) поддержали громады Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Киевской областей. Членами Ассоциации уже стали громады Харьковщины, Сумщины, Черниговщины.
Главные наработки АПМГ — отстаивание интересов громад и их жителей в процессе принятия Государственного бюджета на 2026 год, подготовка предложений по изменениям в финансировании образования, медицины, системы социальной поддержки в прифронтовых громадах.
Напомним, ранее Даниил Гетманцев объяснил, почему важна поддержка прифронтовых громад. Он считает, что это должно стать общенациональной задачей.
Кроме того, Ассоциация прифронтовых городов и громад приняла заявление к правительству с требованием усилить поддержку образования на прифронтовых территориях. Это касается финансирования и условий безопасности.
