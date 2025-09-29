Відео
Головна Новини дня Прифронтові міста запропонували зміни до бюджету-2026 — деталі

Прифронтові міста запропонували зміни до бюджету-2026 — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 18:28
Пільги для підприємців і компенсації для громад - Асоціація прифронтових міст та громад звернулися до Кабінету Міністрів
Засідання Асоціації прифронтових міст та громад. Фото: АПМГ

Учасники Асоціації прифронтових міст та громад звернулися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради з низкою пропозицій до проєкту Державного бюджету на 2026 рік. Вони закликають уряд і парламент врахувати потреби територій, що найбільше потерпають від війни.

Про це повідомляють у Асоціації прифронтових міст та громад у понеділок, 29 вересня.

Читайте також:
Прифронтові міста звернулися до уряду з вимогами до бюджету-2026 - фото 1
Пост Асоціації прифронтових міст та громад України.  Фото: скриншот

Пільги для підприємців і компенсації для громад

"Сильні форпости — це сильна Україна", — зазначають у зверненні представники асоціації.

Основний запит прифронтових громад — щоб їхній голос був почутий, а державні рішення враховували інтереси тих, хто перебуває на передовій боротьби з ворогом.

Серед пропозицій асоціації — закріплення за прифронтовими громадами 64% відрахувань ПДФО до завершення воєнного стану та повна компенсація місцевим бюджетам пільг із земельного податку. Ця практика вже дала позитивний результат у Харкові, де скасування податкових пільг допомогло підприємцям зберегти робочі місця та стабілізувати фінанси.

"Я часто чую від бізнесу, що заощаджені кошти реально допомагають триматися на плаву, закривати найнеобхідніші витрати, виплачувати зарплати й зберігати робочі місця", — наголошує міський голова Харкова та очільник асоціації Ігор Терехов.

Прифронтові громади сподіваються, що їхні пропозиції будуть враховані, і бюджет на 2026 рік відображатиме реальні потреби тих регіонів, які сьогодні потребують підтримки, аби завтра стати точками економічного зростання України.

Нагадаємо, що у Харкові 18 серпня пройшла зустріч Асоціації прифронтових міст та громад. У заході взяли участь представники понад ста прифронтових громад, які прагнуть спільними зусиллями знаходити рішення найгостріших проблем, що виникають під час війни та в умовах відновлення після російської агресії.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підкреслив важливість заснування Асоціації прифронтових громад. На його переконання, підтримка цих територій повинна стати завданням національного масштабу, що об’єднує всю країну.

Кабінет міністрів економіка бюджет фронт парламент
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
