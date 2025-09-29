Пільги для підприємців і компенсації для громад - Асоціація прифронтових міст та громад звернулися до Кабінету Міністрів

Засідання Асоціації прифронтових міст та громад. Фото: АПМГ

Учасники Асоціації прифронтових міст та громад звернулися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради з низкою пропозицій до проєкту Державного бюджету на 2026 рік. Вони закликають уряд і парламент врахувати потреби територій, що найбільше потерпають від війни.

Про це повідомляють у Асоціації прифронтових міст та громад у понеділок, 29 вересня.

Пільги для підприємців і компенсації для громад

"Сильні форпости — це сильна Україна", — зазначають у зверненні представники асоціації.

Основний запит прифронтових громад — щоб їхній голос був почутий, а державні рішення враховували інтереси тих, хто перебуває на передовій боротьби з ворогом.

Серед пропозицій асоціації — закріплення за прифронтовими громадами 64% відрахувань ПДФО до завершення воєнного стану та повна компенсація місцевим бюджетам пільг із земельного податку. Ця практика вже дала позитивний результат у Харкові, де скасування податкових пільг допомогло підприємцям зберегти робочі місця та стабілізувати фінанси.

"Я часто чую від бізнесу, що заощаджені кошти реально допомагають триматися на плаву, закривати найнеобхідніші витрати, виплачувати зарплати й зберігати робочі місця", — наголошує міський голова Харкова та очільник асоціації Ігор Терехов.

Прифронтові громади сподіваються, що їхні пропозиції будуть враховані, і бюджет на 2026 рік відображатиме реальні потреби тих регіонів, які сьогодні потребують підтримки, аби завтра стати точками економічного зростання України.

Нагадаємо, що у Харкові 18 серпня пройшла зустріч Асоціації прифронтових міст та громад. У заході взяли участь представники понад ста прифронтових громад, які прагнуть спільними зусиллями знаходити рішення найгостріших проблем, що виникають під час війни та в умовах відновлення після російської агресії.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підкреслив важливість заснування Асоціації прифронтових громад. На його переконання, підтримка цих територій повинна стати завданням національного масштабу, що об’єднує всю країну.