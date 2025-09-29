Видео
Прифронтовые города предложили изменения в бюджет-2026 — детали

Прифронтовые города предложили изменения в бюджет-2026 — детали

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 18:28
Льготы для предпринимателей и компенсации для громад - Ассоциация прифронтовых городов и громад обратились в Кабинет Министров
Заседание Ассоциации прифронтовых городов и громад. Фото: АПМГ

Участники Ассоциации прифронтовых городов и громад обратились в Кабинет Министров Украины и Верховную Раду с рядом предложений к проекту Государственного бюджета на 2026 год. Они призывают правительство и парламент учесть потребности территорий, которые больше всего страдают от войны.

Об этом сообщают в Ассоциации прифронтовых городов и громад в понедельник, 29 сентября.

Льготы для предпринимателей и компенсации для громад

"Сильные форпосты — это сильная Украина", — отмечают в обращении представители ассоциации.

Основной запрос прифронтовых громад — чтобы их голос был услышан, а государственные решения учитывали интересы тех, кто находится на передовой борьбы с врагом.

Среди предложений ассоциации — закрепление за прифронтовыми громадами 64% отчислений НДФЛ до завершения военного положения и полная компенсация местным бюджетам льгот по земельному налогу. Эта практика уже дала положительный результат в Харькове, где отмена налоговых льгот помогла предпринимателям сохранить рабочие места и стабилизировать финансы.

"Я часто слышу от бизнеса, что сэкономленные средства реально помогают держаться на плаву, закрывать самые необходимые расходы, выплачивать зарплаты и сохранять рабочие места", — подчеркивает городской голова Харькова и руководитель ассоциации Игорь Терехов.

Прифронтовые громады надеются, что их предложения будут учтены, и бюджет на 2026 год будет отражать реальные потребности тех регионов, которые сегодня нуждаются в поддержке, чтобы завтра стать точками экономического роста Украины.

Напомним, что в Харькове 18 августа прошла встреча Ассоциации прифронтовых городов и громад. В мероприятии приняли участие представители более ста прифронтовых громад, которые стремятся совместными усилиями находить решения острых проблем, возникающих во время войны и в условиях восстановления после российской агрессии.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул важность создания Ассоциации прифронтовых громад. По его убеждению, поддержка этих территорий должна стать задачей национального масштаба, объединяющей всю страну.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
