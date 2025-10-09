Відео
Звільнення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату
Підтримка освіти поблизу фронту — спільна заява громад

Підтримка освіти поблизу фронту — спільна заява громад

Дата публікації: 9 жовтня 2025 21:07
Прифронтові громади просять уряд посилити підтримку освіти
Зустріч Асоціації прифронтових міст і громад. Фото: mindev.gov.ua

Асоціація прифронтових міст і громад ухвалила заяву до уряду з вимогою посилити підтримку освіти на прифронтових територіях. Документ передбачає збільшення фінансування, скасування співфінансування та створення безпечних умов у школах і дитсадках.

Про це повідомили у четвер, 9 жовтня,  в Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ) за підсумками зустрічі у Чернігові.

Заява до уряду щодо підтримки освіти на прифронтових територіях

Під час зустрічі в Чернігові представники Асоціації прифронтових міст і громад, серед яких мер Харкова Ігор Терехов, голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім (онлайн), разом із освітянами та керівниками громад підписали спільну заяву до уряду. У документі містяться пропозиції щодо посилення освітньої стійкості у прифронтових регіонах — від збільшення фінансування й скасування співфінансування проєктів до будівництва укриттів та створення безпечних умов для навчання дітей.

Усі учасники зустрічі підтвердили, що збереження та розбудова дошкільних закладів, шкіл, усіх осередків, де діти можуть безпечно соціалізуватися, здобувати якісну освіту і планувати своє майбутнє, це питання розвитку не лише окремих прифронтових громад, а й всієї України.

Зазначається, що громади готові розвивати безпечну та якісну систему освіти, усвідомлюючи, що це важливо для  підтримки життя та майбутнього повоєнного відновлення. Однак для цього необхідно не лише надати додаткову підтримку та увагу освітянам, які працюють в цих непростих умовах, але й забезпечити розбудову безпечних просторів для освіти, створити додаткові програми, які допомагають родинам і дітям надолужувати освітні втрати і розвиватися.

Учасники Асоціації прифронтових міст та громад напрацювали низку пропозицій до уряду, які ще більше посилять стійкість освіти на прифронтових територіях, серед них: 

  • доцільно збільшити освітню субвенцію для прифронтових територій, запровадивши додатковий коефіцієнт — це дозволяє підтримати вчителів і утримувати освітню інфраструктуру там, де вона найбільш вразлива;
  • скасувати вимогу співфінансування з місцевих бюджетів проєктів, необхідних для розвитку освіти у прифронтових громадах, або мінімізувати її до 5% (укриття, харчоблоки, шкільні автобуси, пожежна безпека, освітній простір тощо). Це необхідно, враховуючи обмеженість фінансових ресурсів та значне видаткове навантаження на бюджети таких громад;
  • розробити державну програму облаштування безпечних споруд у закладах дошкільної освіти і передбачити її фінансування вже у 2026-му році;
  • облаштувати укриття в школах для забезпечення очного навчання до будівництва підземних шкіл;
  • передбачити субвенцію на оплату праці персоналу закладів дошкільної освіти.

"Усі ці кроки стануть важливим внеском у підтримку людей, які продовжують  жити і працювати у прифронтових громадах", — зазначили в АПГ.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов пропонує змінити фінансування освіти прифронтових громад. Він вважає, що необхідно враховувати складні умови, в яких працюють школи та вчителі поблизу фронту.

Водночас очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що потрібно повертати бізнес у прифронтові регіони. За його словами, для цього необхідно докласти максимум зусиль і створити відповідні умови. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
