Война в Секторе Газа завершена — в ХАМАС выступили с заявлением
Главная Новости дня Поддержка образования вблизи фронта — совместное заявление громад

Поддержка образования вблизи фронта — совместное заявление громад

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 21:07
Прифронтовые общины просят правительство усилить поддержку образования
Встреча Ассоциации прифронтовых городов и громад. Фото: mindev.gov.ua

Ассоциация прифронтовых городов и громад приняла заявление к правительству с требованием усилить поддержку образования на прифронтовых территориях. Документ предусматривает увеличение финансирования, отмену софинансирования и создание безопасных условий в школах и детских садах.

Об этом сообщили в четверг, 9 октября, в Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПГГ) по итогам встречи в Чернигове.

Заявление к правительству о поддержке образования на прифронтовых территориях

Во время встречи в Чернигове представители Ассоциации прифронтовых городов и громад, среди которых мэр Харькова Игорь Терехов, глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус и глава Николаевской ОВ Виталий Ким (онлайн), вместе с педагогами и руководителями громад подписали совместное заявление к правительству. В документе содержатся предложения по усилению образовательной устойчивости в прифронтовых регионах — от увеличения финансирования и отмены софинансирования проектов до строительства укрытий и создания безопасных условий обучения детей.

Все участники встречи подтвердили, что сохранение и развитие дошкольных учреждений, школ, всех центров, где дети могут безопасно социализироваться, получать качественное образование и планировать свое будущее, это вопрос развития не только отдельных прифронтовых громад, но и всей Украины.

Отмечается, что громады готовы развивать безопасную и качественную систему образования, осознавая, что это важно для поддержания жизни и будущего послевоенного восстановления. Однако для этого необходимо не только оказать дополнительную поддержку и внимание педагогам, которые работают в этих непростых условиях, но и обеспечить развитие безопасных пространств для образования, создать дополнительные программы, которые помогают семьям и детям наверстывать образовательные потери и развиваться.

Участники Ассоциации прифронтовых городов и громад наработали ряд предложений к правительству, которые еще больше усилят устойчивость образования на прифронтовых территориях, среди них:

  • целесообразно увеличить образовательную субвенцию для прифронтовых территорий, введя дополнительный коэффициент — это позволяет поддержать учителей и содержать образовательную инфраструктуру там, где она наиболее уязвима;
  • отменить требование софинансирования из местных бюджетов проектов, необходимых для развития образования в прифронтовых громадах, или минимизировать его до 5% (укрытия, пищеблоки, школьные автобусы, пожарная безопасность, образовательное пространство и т.д.). Это необходимо, учитывая ограниченность финансовых ресурсов и значительную расходную нагрузку на бюджеты таких громад;
  • разработать государственную программу обустройства безопасных сооружений в учреждениях дошкольного образования и предусмотреть ее финансирование уже в 2026 году;
  • обустроить укрытия в школах для обеспечения очного обучения до строительства подземных школ;
  • предусмотреть субвенцию на оплату труда персонала учреждений дошкольного образования.

"Все эти шаги станут важным вкладом в поддержку людей, которые продолжают жить и работать в прифронтовых громадах", — отметили в АПГ.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов предлагает изменить финансирование образования прифронтовых громад. Он считает, что необходимо учитывать сложные условия, в которых работают школы и учителя вблизи фронта.

В то же время глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что нужно возвращать бизнес в прифронтовые регионы. По его словам, для этого необходимо приложить максимум усилий и создать соответствующие условия.

украинцы Чернигов Украина война в Украине фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
