В Україні передивляться правила мобілізації в Києві та інших містах

У Міністерстві оборони України працюють над новими підходами до мобілізації, які мають знизити рівень суспільної напруги. Очікується, що перші напрацювання представлять уже у квітні.

Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський у інтерв'ю "Телеграфу", передає Новини.LIVE.

За словами Веніславського, зміни спрямовані на мінімізацію конфліктів під час мобілізаційних процесів, а також на зняття звинувачень у порушенні прав людини з боку територіальних центрів комплектування (ТЦК). Після підготовки пропозицій їх винесуть на детальне обговорення.

Окремий фокус — на більш справедливому розподілі мобілізаційного навантаження. Йдеться про ситуації, коли в окремих громадах, особливо в селах, мобілізували значну частину чоловіків, тоді як у великих містах, зокрема в Києві, ця частка значно менша.

Цю диспропорцію, за словами Веніславського, особливо гостро відчувають військові, які повертаються з фронту на лікування. Вони говорять про відчуття "двох паралельних реальностей": одна — пов'язана з війною, інша — з відносно спокійним життям у тилу, де участь у захисті держави не є масовою.

"Тому над цим всім працюємо, і ми, і Офіс Президента, і Міністерство оборони. Я думаю, що будуть напрацьовані якісь адекватні, справедливі правила мобілізації, які удосконалять, мінімізують конфлікти і забезпечать сектор безпеки і оборони всім необхідним", — підсумував Веніславський.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо змін у підготовці громадян до національного спротиву. Відтепер чоловіки зможуть вступати на державну службу лише після проходження базової військової підготовки.

Водночас заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін повідомив про суттєві проблеми в окремих бригадах, які приєдналися до підрозділу. За його словами, у частині з них виявили критичні недоліки в організації служби.