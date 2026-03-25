Рада посилила вимоги до держслужби: потрібен військовий досвід

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13347 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву. Відповідне рішення підтримали 263 нардепи. Тепер на державну службу можуть вступити лише ті чоловіки, які пройшли базову військову підготовку.

Документ пропонує відмовитися від застарілої моделі військової підготовки та перейти до комплексної системи національного спротиву, яка охоплюватиме значно ширше коло громадян.

Ухвалений закон передбачає багаторівневу модель навчання.

Перший рівень — освітній. У школах посилюється предмет "Захист України", який орієнтується на практичні навички: домедичну допомогу, поведінку під час обстрілів, базову тактику безпеки.

Другий рівень — вища освіта. У закладах вищої освіти запроваджуються обов’язкові елементи підготовки до національного спротиву.

Третій рівень — підготовка дорослого населення. Для цього створюється мережа спеціалізованих центрів, де громадяни зможуть пройти навчання.

Тобто для школярів і студентів підготовка буде частиною освітнього процесу, а для дорослого населення — переважно добровільною. Водночас держава стимулюватиме проходження навчання через різні програми та ініціативи.

Створені спеціалізовані центрів підготовки займатимуться:

організацією навчань;

координацією програм;

практичною підготовкою громадян.

Навчання буде доступне як для чоловіків, так і для жінок.

Крім того, для призначення на посади державної служби чоловіки зобов’язані будуть пройти військову службу.

Зазначимо, що у парламенті зареєстровано ініціативу, яка передбачає вимогу не залучати до бойових дій військовослужбовців протягом трьох місяців після завершення базової загальновійськової підготовки. Також це стосується тих, хто закінчив вищий військовий навчальний заклад. Причиною є велика смертність у перші тижні перебування на фронті через відсутність часу на адаптацію.

Парламентарі також можуть заборонити стягувати борги з військових та їх сімей під час воєнного стану. Це стосується банків, фінансових установ, колекторів та інших кредиторів, незалежно від того, кому вони належать. Можуть зупинити і всі виконавці провадження, якщо боржником є така особа.