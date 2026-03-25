Рада ужесточила требования к госслужбе: нужен военный опыт

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №13347 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению. Соответствующее решение поддержали 263 нардепа. Теперь на государственную службу могут поступить только те мужчины, которые прошли базовую военную подготовку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента в среду, 25 марта.

Читайте также:

Документ предлагает отказаться от устаревшей модели военной подготовки и перейти к комплексной системе национального сопротивления, которая будет охватывать значительно более широкий круг граждан.

Принятый закон предусматривает многоуровневую модель обучения.

Первый уровень — образовательный. В школах усиливается предмет "Защита Украины", который ориентируется на практические навыки: домедицинскую помощь, поведение во время обстрелов, базовую тактику безопасности.

Второй уровень — высшее образование. В учреждениях высшего образования вводятся обязательные элементы подготовки к национальному сопротивлению.

Третий уровень — подготовка взрослого населения. Для этого создается сеть специализированных центров, где граждане смогут пройти обучение.

То есть для школьников и студентов подготовка будет частью образовательного процесса, а для взрослого населения — преимущественно добровольной. В то же время государство будет стимулировать прохождение обучения через различные программы и инициативы.

Созданные специализированные центры подготовки будут заниматься:

организацией учений;

координацией программ;

практической подготовкой граждан.

Обучение будет доступно как для мужчин, так и для женщин.

Кроме того, для назначения на должности государственной службы мужчины обязаны будут пройти военную службу.

Отметим, что в парламенте зарегистрирована инициатива, которая предусматривает требование не привлекать к боевым действиям военнослужащих в течение трех месяцев после завершения базовой общевойсковой подготовки. Также это касается тех, кто закончил высшее военное учебное заведение. Причиной является большая смертность в первые недели пребывания на фронте из-за отсутствия времени на адаптацию.

Парламентарии также могут запретить взимать долги с военных и их семей во время военного положения. Это касается банков, финансовых учреждений, коллекторов и других кредиторов, независимо от того, кому они принадлежат. Могут остановить и все исполнители производства, если должником является такое лицо.