В Украине пересмотрят правила мобилизации в Киеве и других городах

Федор Вениславский. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве обороны Украины работают над новыми подходами к мобилизации, которые должны снизить уровень общественного напряжения. Ожидается, что первые наработки представят уже в апреле.

Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский в интервью "Телеграфу", передает Новини.LIVE.

Читайте также:

В Украине изменятся правила мобилизации

По словам Вениславского, изменения направлены на минимизацию конфликтов во время мобилизационных процессов, а также на снятие обвинений в нарушении прав человека со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК). После подготовки предложений их вынесут на детальное обсуждение.

Отдельный фокус — на более справедливом распределении мобилизационной нагрузки. Речь идет о ситуации, когда в отдельных громадах, особенно в селах, мобилизовали значительную часть мужчин, тогда как в крупных городах, в частности в Киеве, эта доля значительно меньше.

Эту диспропорцию, по словам Вениславского, особенно остро ощущают военные, которые возвращаются с фронта на лечение. Они говорят об ощущении "двух параллельных реальностей": одна - связана с войной, другая — с относительно спокойной жизнью в тылу, где участие в защите государства не является массовым.

"Поэтому над этим всем работаем, и мы, и Офис Президента, и Министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют, минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым", — подытожил Вениславский.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада Украины приняла законопроект об изменениях в подготовке граждан к национальному сопротивлению. Отныне мужчины смогут поступать на государственную службу только после прохождения базовой военной подготовки.

В то же время заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин сообщил о существенных проблемах в отдельных бригадах, которые присоединились к подразделению. По его словам, в части из них обнаружили критические недостатки в организации службы.