Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Украине пересмотрят правила мобилизации в Киеве и других городах

В Украине пересмотрят правила мобилизации в Киеве и других городах

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 14:44
Федор Вениславский. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве обороны Украины работают над новыми подходами к мобилизации, которые должны снизить уровень общественного напряжения. Ожидается, что первые наработки представят уже в апреле.

Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский в интервью "Телеграфу", передает Новини.LIVE.

По словам Вениславского, изменения направлены на минимизацию конфликтов во время мобилизационных процессов, а также на снятие обвинений в нарушении прав человека со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК). После подготовки предложений их вынесут на детальное обсуждение.

Отдельный фокус — на более справедливом распределении мобилизационной нагрузки. Речь идет о ситуации, когда в отдельных громадах, особенно в селах, мобилизовали значительную часть мужчин, тогда как в крупных городах, в частности в Киеве, эта доля значительно меньше.

Эту диспропорцию, по словам Вениславского, особенно остро ощущают военные, которые возвращаются с фронта на лечение. Они говорят об ощущении "двух параллельных реальностей": одна - связана с войной, другая — с относительно спокойной жизнью в тылу, где участие в защите государства не является массовым.

"Поэтому над этим всем работаем, и мы, и Офис Президента, и Министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют, минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым", — подытожил Вениславский.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада Украины приняла законопроект об изменениях в подготовке граждан к национальному сопротивлению. Отныне мужчины смогут поступать на государственную службу только после прохождения базовой военной подготовки.

В то же время заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин сообщил о существенных проблемах в отдельных бригадах, которые присоединились к подразделению. По его словам, в части из них обнаружили критические недостатки в организации службы.

Федор Вениславский мобилизация ТЦК и СП
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации