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В Україні для родин зведуть ще 10 будинків за підтримки ОАЕ

17 лютого 2025 17:20
Євгенія Брюховецька - редактор
За підтримки ОАЕ та Фундації Зеленської збудують ще 10 будинків для прийомних родин
Перша Леді України Олена Зеленська та голова МЗС ОАЕ Рім Аль Хашимі. Фото: пресслужба Зеленської
Євгенія Брюховецька - редактор

За підтримки уряду Об’єднаних Арабських Еміратів буде зведено ще 10 будинків для великих прийомних родин. Їх збудують в межах проєкту Фундації Олени Зеленської "Адреса дитинства".

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська у Telegram у понеділок, 17 лютого.

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"Сьогодні під час офіційного візиту до цієї країни закріплюємо це у спеціальному меморандумі про співпрацю на зустрічі з державним міністром з питань міжнародного співробітництва ОАЕ пані Рім Аль Хашимі", — зазначила Зеленська.

Олена Зеленська в ОАЕ - результати поїздки
Перша леді України Олена Зеленська та голова МЗС ОАЕ Рім Аль Хашимі. Фото: пресслужба Зеленської
За підтримки ОАЕ вже збудовано 10 безбар’єрних будинків для великих прийомних родин
Перша леді України Олена Зеленська та голова МЗС ОАЕ Рім Аль Хашимі. Фото: пресслужба Зеленської
Зеленська розповіла про результати зустрічей в ОАЕ
Перша леді України Олена Зеленська. Фото: пресслужба Зеленської

За її словами, Хашимі опікується наданням гуманітарної допомоги Україні із початку повномасштабного вторгнення Росії. Ще два роки тому під час першого візиту Зеленської до ОАЕ обговорювалися спільні плани, а зараз співпраця з Фундацією є прикладом найбільш дієвого співробітництва.

Так, вже збудовано 10 безбар’єрних будинків для великих прийомних родин, а 12,5 тисячі дітей у семи областях отримали девайси для дистанційного навчання. Три лікарні на Харківщині отримали важливе діагностичне обладнання, а у прифронтових регіонах медикам передали 50 авто "швидкої" від ОАЕ.

Зеленська та Хашимі зустрілися в Абу-Дабі - результати розмови
Голова МЗС ОАЕ Рім Аль Хашимі. Фото: пресслужба Зеленської
ОАЕ продовжить співпрацювати з Фундацією Зеленської щодо будівництва осель для прийомних родин
Перша леді України Олена Зеленська та голова МЗС ОАЕ Рім Аль Хашимі. Фото: пресслужба Зеленської

"Будинки для великих прийомних родин, площею 210 квадратних метрів кожен, які зведемо разом, матимуть нове, покращене планування. І, як і раніше, будуть екологічними, енергоефективними, інклюзивними та з укриттями", — уточнила Зеленська.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський сьогодні прибув з візитом до ОАЕ та зустрівся з президентом країни.

Між урядами України та Арабських Еміратів було підписано економічну угоду. Зеленський повідомив, що передбачає документ.

Олена Зеленська родина ОАЕ будинок війна в Україні
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