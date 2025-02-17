При поддержке ОАЭ и Фонда Зеленской построят еще 10 домов для приемных семей

Первая Леди Украины Елена Зеленская и глава МИД ОАЭ Рим Аль Хашими. Фото: пресс-служба Зеленской

При поддержке правительства Объединенных Арабских Эмиратов будет построено еще 10 домов для больших приемных семей. Их возведут в рамках проекта Фонда Елены Зеленской "Адреса дитинства".

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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"Сегодня во время официального визита в эту страну закрепляем это в специальном меморандуме о сотрудничестве на встрече с государственным министром по вопросам международного сотрудничества ОАЭ госпожой Рим Аль Хашими", — отметила Зеленская.

Первая леди Украины Елена Зеленская и глава МИД ОАЭ Рим Аль Хашими. Фото: пресс-служба Зеленской

Первая леди Украины Елена Зеленская и глава МИД ОАЭ Рим Аль Хашими. Фото: пресс-служба Зеленской

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: пресс-служба Зеленской

По ее словам, Хашими занимается предоставлением гуманитарной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. Еще два года назад во время первого визита Зеленской в ОАЭ обсуждались совместные планы, а сейчас сотрудничество с Фондом является примером наиболее действенного сотрудничества.

Так, уже построено 10 безбарьерных домов для больших приемных семей, а 12,5 тысячи детей в семи областях получили девайсы для дистанционного обучения. Три больницы на Харьковщине получили важное диагностическое оборудование, а в прифронтовых регионах медикам передали 50 авто "скорой" от ОАЭ.

Глава МИД ОАЭ Рим Аль Хашими. Фото: пресс-служба Зеленской

Первая леди Украины Елена Зеленская и глава МИД ОАЭ Рим Аль Хашими. Фото: пресс-служба Зеленской

"Дома для больших приемных семей, площадью 210 квадратных метров каждый, которые возведем вместе, будут иметь новую, улучшенную планировку. И, как и раньше, будут экологическими, энергоэффективными, инклюзивными и с укрытиями", — уточнила Зеленская.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский сегодня прибыл с визитом в ОАЭ и встретился с президентом страны.

Между правительствами Украины и Арабских Эмиратов было подписано экономическое соглашение. Зеленский сообщил, что предусматривает документ.