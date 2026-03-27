В Угорщині журналіста звинуватили у передачі даних Україні

Угорський прем'єр Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Уряд Віктора Орбана оголосив про звинувачення на адресу журналіста Саболча Пані, заявивши, що той міг передавати дані за межі країни. Ссам Пані це відкидає і каже, що займався лише журналістською роботою, пов'язаною з підозрілими контактами глави угорського МЗС Петера Сійярто з російською стороною.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на угорське видання Telex.

В Угорщині журналіста Саболча Пані звинуватили у шпигунстві для України

Під час брифінгу керівник канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш заявив, що журналіста-розслідувача Саболча Пані підозрюють у передаванні чутливої інформації іноземній стороні.

За словами Гуляша, він нібито уже має в розпорядженні інформацію про обставини, яких, на думку уряду, достатньо, щоб підключати правоохоронців. Саме тому, як він повідомив, міністр юстиції подав заяву про злочин.

Журналіст Пані публічно відкинув ці закиди. Він наполягає, що не займався нічим, окрім журналістського розслідування, яке стосувалося контактів міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з російською стороною. Коментуючи заяви уряду, журналіст написав: "Це характерно радше для путінської Росії, Білорусі та подібних режимів".

На тому ж брифінгу в угорському уряді заявили ще й про нібито викриття інших "українських шпигунів". Йшлося про двох ІТ-фахівців, яких влада пов'язує з опозиційною партією "Тиса". Урядова версія полягає в тому, що вони нібито пройшли підготовку за кордоном, мали контакти з українським посольством і намагалися дістати обладнання для прослуховування.

Як зазначає Новини.LIVE, скандал виник на тлі підозр, пов'язаних із можливою передачею Будапештом конфіденційної інформації Європейського Союзу Москві. Додаткову увагу до цієї історії привертають і контакти Сійярто з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, які вже ставали предметом публічного обговорення.

Угорщина демонструє ворожість до України. Уряд Віктора Орбана всіляко блокує передачу допомоги Україні, зокрема, кредит на 90 млрд євро. Таку поведінку засудили в США, тож деякі конгресмени навіть готують законопроєкт для покарання угорських політиків санкціями за саботаж.