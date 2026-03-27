Главная Новости дня В Венгрии журналиста обвинили в передаче данных Украине

В Венгрии журналиста обвинили в передаче данных Украине

Дата публикации 27 марта 2026 11:19
Венгерский премьер Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Правительство Виктора Орбана объявило об обвинениях в адрес журналиста Саболча Пани, заявив, что тот мог передавать данные за пределы страны. Сам Пани это отвергает и говорит, что занимался лишь журналистской работой, связанной с подозрительными контактами главы венгерского МИД Петера Сийярто с российской стороной.

Об этом сообщает Новини.LIVE ссылаясь на венгерское издание Telex.

В Венгрии журналиста Саболча Пани обвинили в шпионаже для Украины

Во время брифинга руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что журналиста-расследователя Саболча Пани подозревают в передаче чувствительной информации иностранной стороне.

По словам Гуляша, он якобы уже располагает информацией об обстоятельствах, которых, по мнению правительства, достаточно, чтобы подключать правоохранителей. Именно поэтому, как он сообщил, министр юстиции подал заявление о преступлении.

Журналист Пани публично отверг эти упреки. Он настаивает, что не занимался ничем, кроме журналистского расследования, которое касалось контактов министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с российской стороной. Комментируя заявления правительства, журналист написал: "Это характерно скорее для путинской России, Беларуси и подобных режимов".

На том же брифинге в венгерском правительстве заявили еще и о якобы разоблачении других "украинских шпионов". Речь шла о двух ИТ-специалистах, которых власти связывают с оппозиционной партией "Тиса". Правительственная версия заключается в том, что они якобы прошли подготовку за рубежом, имели контакты с украинским посольством и пытались достать оборудование для прослушивания.

Как отмечает Новини.LIVE, скандал возник на фоне подозрений, связанных с возможной передачей Будапештом конфиденциальной информации Европейского Союза Москве. Дополнительное внимание к этой истории привлекают и контакты Сийярто с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые уже становились предметом публичного обсуждения.

Венгрия демонстрирует враждебность к Украине. Правительство Виктора Орбана всячески блокирует передачу помощи Украине, в частности, кредит на 90 млрд евро. Такое поведение осудили в США, поэтому некоторые конгрессмены даже готовят законопроект для наказания венгерских политиков санкциями за саботаж.

журналисты шпионаж Венгрия Украина
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
