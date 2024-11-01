Графіки відключення світла — в Центренерго заперечили введення блекаутів

Робота електриків. Фото: ДТЕК

У Центренерго відреагували на інформацію, яка поширилась у ЗМІ зі слів Володимира Величка, що в Україні нібито вже наступного тижня введуть графіки відключення світла. У відомстві пояснили, що заява не відповідає дійсності.

Відповідну заяву опублікували на сторінці ПАТ "Центренерго".

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У відомстві заявили, що член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко, який раніше попередив, що вже з наступного тижня можливі застосування відключень електроенергії, зробив таку заяву виключно виходячи з особистої думки, що не відповідає реальним планам компанії.

Заява ПАТ "Центренерго". Фото: скриншот

"Голова Наглядової ради компанії Андрій Гота та генеральний директор Євгеній Гаркавий заявляють, що визначення графіків аварійних відключень — це виключна компетенція НЕК "Укренерго". Заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії!" — повідомили у відомстві.

Також у компанії додали, що юридична служба розгляне можливість звернутися до правоохоронців, щоб встановити мету та обставини за яких неправдива інформація з'явилася у інформаційному просторі.

Наразі за оцінкою Центренерго ситуація в енергосистемі стабільна.

Нагадаємо, тимчасовий виконувач обов'язків керівника "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що за оцінкою експертів цьогорічна зима буде найскладнішою за останніх три роки для української енергосистеми.

Також у ДТЕК детально розповіли Новини.LIVE до чого готуватися українцям взимку, чи будуть проблеми з опаленням та яка ситуація з відновленням пошкоджених обстрілами енергооб'єктів.