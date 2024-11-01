Графики отключения света – в Центрэнерго отрицают ввод блекаутов

Работа электриков. Фото: ДТЭК

В Центрэнерго отреагировали на распространившуюся в СМИ информацию со слов Владимира Величко, что в Украине якобы уже на следующей неделе введут графики отключения света. В ведомстве объяснили, что заявление не соответствует действительности.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице ПАО "Центрэнерго".

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В ведомстве заявили, что член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко, ранее предупредивший, что уже со следующей недели возможны применения отключений электроэнергии, сделал такое заявление исключительно исходя из личного мнения, не отвечающего реальным планам компании.

Заявление ПАО "Центрэнерго". Фото: скриншот

"Председатель Наблюдательного совета компании Андрей Гота и генеральный директор Евгений Гаркавый заявляют, что определение графиков аварийных отключений — это исключительная компетенция НЭК "Укрэнерго". Заявление Владимира Величко является его личным мнением и не отражает позицию компании!" — сообщили в ведомстве.

Также в компании добавили, что юридическая служба рассмотрит возможность обратиться к правоохранителям, чтобы установить цель и обстоятельства, при которых ложная информация появилась в информационном пространстве.

По оценке Центрэнерго, ситуация в энергосистеме стабильная.

Напомним, временный исполняющий обязанности руководителя "Укрэнерго" Алексей Брехт заявлял, что по оценке экспертов нынешняя зима будет самой сложной за последние три года для украинской энергосистемы.

Также в ДТЭК подробно рассказали Новини.LIVE, к чему готовиться украинцам зимой , будут ли проблемы с отоплением и какая ситуация с восстановлением поврежденных обстрелами энергообъектов.